Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Сирены ракетной опасности прозвучали на Пасху по всей Белгородской области

Сирены ракетной опасности прозвучали на Пасху по всей Белгородской области

5 мая 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области объявили ракетную опасность. Сирены прозвучали как в Шебекино, так и в Старом Осколе.
Сюжет
Обстрел

5 мая в 14:58 жители Белгородской области услышали сирену ракетной опасности. Звучала последняя как в Белгороде, так и на границе в Шебекино и далеко от границы в Старом Осколе.

При этом громких звуков жители Белгорода не слышали. На момент публикации угроза обстрела сохраняется.

Перед этим сирена звучала в Белгороде в 12 часов ночи — прямо в начале дня.

Напомним, что утром сообщалось об обстреле села Муром Шебекинского горокруга. О последствиях на данный момент ничего не известно. Вчера же ВСУ атаковали Муром с беспилотников. Была повреждена линия электропередачи, пострадавших также не было.

Село Муром Шебекинского ГО подверглось атаке украинских БПЛА, без пострадавших
Узнать подробнее
Читайте также:
Пасха в Белгороде началась с воющей сиреныСирены ракетной опасности прозвучали в БелгородеВой сирен, обстрел, падение FPV-дрона: неспокойный выходной выдался у белгородцев
#Артем Черненко#Белгородская область#Старый Оскол#Шебекино#Муром#Белгород#Шебекинский городской округ#Обстрел#ВСУ#Линия электропередачи#Беспилотники#Сирены#Ракетная опасность
Подпишитесь
Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Белгородскую область
Сегодня, 06:58
Пасха-2024: когда отмечаем, что делать перед праздником и можно ли идти на кладбище
Вчера, 04:00
После взрыва в Белгороде пострадало пять человек, обошлось без погибших
Вчера, 13:15
Благодатный огонь зажигают в храмах Белгородской области: видео
Сегодня, 08:25
Мотоциклист погиб в ДТП в Белгородской области
Сегодня, 09:04
Перформанс с гробом, полярное сияние и орден Гладкову: чем запомнится эта неделя?
3 мая, 17:00
"