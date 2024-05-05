Сирены ракетной опасности прозвучали на Пасху по всей Белгородской области

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
5 мая в 14:58 жители Белгородской области услышали сирену ракетной опасности. Звучала последняя как в Белгороде, так и на границе в Шебекино и далеко от границы в Старом Осколе.
При этом громких звуков жители Белгорода не слышали. На момент публикации угроза обстрела сохраняется.
Перед этим сирена звучала в Белгороде в 12 часов ночи — прямо в начале дня.
Напомним, что утром сообщалось об обстреле села Муром Шебекинского горокруга. О последствиях на данный момент ничего не известно. Вчера же ВСУ атаковали Муром с беспилотников. Была повреждена линия электропередачи, пострадавших также не было.