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Сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде

Сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде

2 мая 2024, 17:01
Фото: 1MI
Вечером 2 мая жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о возможной ракетной опасности. Громких звуков работы ПВО на момент публикации не слышно, работает сирена.

2 мая в 19:52 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Жителей попросили занять укрытия, по возможности остаться дома и не подходить близко к окнам.

Звуков работы ПВО на момент публикации в центре Белгорода слышно не было. Дежурно отработала сирена.

Отбоя ракетной опасности при этом не последовало (на момент 20:01 по МСК).

Напомним, что 30 апреля сигнал ракетной опасности прозвучал в Белгороде три раза подряд в течение всего дня. Взрывов над городом не прозвучало. Отбой ракетной опасности МЧС объявило в 10:29.

Третий раз за день в Белгороде прозвучала угроза ракетной опасности
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#Артем Черненко#Белгородская область#Белгород#Сирена#Ракетная опасность
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