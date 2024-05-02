Сирены ракетной опасности прозвучали в Белгороде

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
2 мая в 19:52 в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Жителей попросили занять укрытия, по возможности остаться дома и не подходить близко к окнам.
Звуков работы ПВО на момент публикации в центре Белгорода слышно не было. Дежурно отработала сирена.
Отбоя ракетной опасности при этом не последовало (на момент 20:01 по МСК).
Напомним, что 30 апреля сигнал ракетной опасности прозвучал в Белгороде три раза подряд в течение всего дня. Взрывов над городом не прозвучало. Отбой ракетной опасности МЧС объявило в 10:29.