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Posted Сегодня, 21:25

Published Сегодня, 21:25

Modified Сегодня, 21:34

Updated Сегодня, 21:34

Сирена

Пасха в Белгороде началась с воющей сирены

4 мая 2024, 21:25
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

В Белгороде объявили ракетную опасность

Предупреждения об РО белгородцы получили после полуночи. Взрывов не последовало.
Сюжет
Пасха

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Предупреждения жителям пришли примерно в 00:15.

Над городом выла сирена. Взрывов не последовало. Информации о возможных последствиях нет.

На момент публикации материала отбоя РО не было. Более того, ракетную опасность после Белгорода и Белгородского района объявили в Валуйках.

В целях безопасности жителей указанных территорий просят не подходить к окнам и по возможности оставаться в укрытиях.

Дополнение: об отбое РО стало известно в 00:33.

Напомним, что днём ранее, 4 мая, в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность — после полудня и вечером. В обоих случаях обошлось без последствий.

Вместе с тем в результате дневного взрыва в Белгороде произошёл пожар. Пострадали пять человек, есть разрушения в 30 частных домах и 10 машинах.

В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Белгородский район#Пасха#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#СВО#Ракетная опасность
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