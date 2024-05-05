Пасха в Белгороде началась с воющей сирены

Posted Сегодня, 21:25
Published Сегодня, 21:25
Modified Сегодня, 21:34
Updated Сегодня, 21:34
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Предупреждения жителям пришли примерно в 00:15.
Над городом выла сирена. Взрывов не последовало. Информации о возможных последствиях нет.
На момент публикации материала отбоя РО не было. Более того, ракетную опасность после Белгорода и Белгородского района объявили в Валуйках.
В целях безопасности жителей указанных территорий просят не подходить к окнам и по возможности оставаться в укрытиях.
Дополнение: об отбое РО стало известно в 00:33.
Напомним, что днём ранее, 4 мая, в Белгороде и Белгородском районе дважды объявляли ракетную опасность — после полудня и вечером. В обоих случаях обошлось без последствий.
Вместе с тем в результате дневного взрыва в Белгороде произошёл пожар. Пострадали пять человек, есть разрушения в 30 частных домах и 10 машинах.