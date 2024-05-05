Число пострадавших из-за взрыва в Белгороде увеличилось до семи человек

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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По данным губернатора Вячеслава Гладкова, после взрыва 4 мая девочка с контузией и инородным телом глаза находится в детской областной больнице, ещё одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой. Остальные пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в больнице.
Различные разрушения выявлены в 42 частных жилых домовладениях, повреждены также 12 автомобилей.
Напомним, что вчера власти сообщали о пяти пострадавших из-за взрыва в Белгороде — трёх женщинах и двух мужчинах. Одна из белгородок получила тяжёлую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, вторая — ушибленную рану на виске, ранение плеча и травму головы.
Один из мужчин пострадал от множественных осколочных ранений головы, лица и черепно-мозговой травмы. Другой белгородец поступил в горбольницу №2 с осколочными ранениями бедра и кисти.
О причинах взрыва официально не сообщали.