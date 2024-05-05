Число пострадавших из-за взрыва в Белгороде увеличилось до семи человек

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, после взрыва 4 мая девочка с контузией и инородным телом глаза находится в детской областной больнице, ещё одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой. Остальные пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в больнице.