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Число пострадавших из-за взрыва в Белгороде увеличилось до семи человек

Число пострадавших из-за взрыва в Белгороде увеличилось до семи человек

5 мая 2024, 14:00
Фото: Telegram-канал «Демидов»
Число пострадавших из-за вчерашнего взрыва в Белгороде увеличилось с пяти до семи человек. Среди них есть дети. Подробности сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, после взрыва 4 мая девочка с контузией и инородным телом глаза находится в детской областной больнице, ещё одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой. Остальные пятеро пострадавших получают необходимую медицинскую помощь в больнице.

Различные разрушения выявлены в 42 частных жилых домовладениях, повреждены также 12 автомобилей.

Напомним, что вчера власти сообщали о пяти пострадавших из-за взрыва в Белгороде — трёх женщинах и двух мужчинах. Одна из белгородок получила тяжёлую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, вторая — ушибленную рану на виске, ранение плеча и травму головы.

Один из мужчин пострадал от множественных осколочных ранений головы, лица и черепно-мозговой травмы. Другой белгородец поступил в горбольницу №2 с осколочными ранениями бедра и кисти.

О причинах взрыва официально не сообщали.

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