Епархия: ходить на кладбище на Пасху не следует

Posted 22 апреля 2019, 10:37
Published 22 апреля 2019, 10:37
Modified 20 августа 2024, 01:09
Updated 20 августа 2024, 01:09
Традиция ходить на кладбище в праздник Пасхи сложилась во времена Советского Союза. Власть не приветствовала желание граждан посещать церковь, освящать куличи и яйца, поэтому люди стали вместо этого посещать могилы родных и близких. Осталась традиция и после распада Советского Союза.
С точки зрения Церкви ходить на кладбище в Светлое воскресенье не нужно. В этот день принято радоваться, а не скорбеть, заупокойные службы и панихиды не проводятся и в течение Страстной недели.
Лучший день для похода на кладбища – Радоница. Именно во вторник следующей после Седмицы недели можно помянуть усопших, уточнили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.
Сам владыка Иоанн считает, что ограничений ходить на кладбище на Пасху нет, но есть запрет на совершение заупокойных богослужений. При этом приводить в порядок могилы родственников перед праздником грехом не считается.
Напомним, на заседании коллегии Белгородской митрополии в декабре 2018 года обсуждалась инициатива сделать Радоницу выходным днём.