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Posted 22 апреля 2019, 10:37

Published 22 апреля 2019, 10:37

Modified 20 августа 2024, 01:09

Updated 20 августа 2024, 01:09

Епархия: ходить на кладбище на Пасху не следует

Епархия: ходить на кладбище на Пасху не следует

22 апреля 2019, 10:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Пасха
В Белгородской и Старооскольской епархии пояснили, правильно ли посещать могилы родственников в Светлое воскресенье.

Традиция ходить на кладбище в праздник Пасхи сложилась во времена Советского Союза. Власть не приветствовала желание граждан посещать церковь, освящать куличи и яйца, поэтому люди стали вместо этого посещать могилы родных и близких. Осталась традиция и после распада Советского Союза.

С точки зрения Церкви ходить на кладбище в Светлое воскресенье не нужно. В этот день принято радоваться, а не скорбеть, заупокойные службы и панихиды не проводятся и в течение Страстной недели.

Лучший день для похода на кладбища – Радоница. Именно во вторник следующей после Седмицы недели можно помянуть усопших, уточнили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.

Сам владыка Иоанн считает, что ограничений ходить на кладбище на Пасху нет, но есть запрет на совершение заупокойных богослужений. При этом приводить в порядок могилы родственников перед праздником грехом не считается.

Напомним, на заседании коллегии Белгородской митрополии в декабре 2018 года обсуждалась инициатива сделать Радоницу выходным днём.

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#Новости#Епархия#Религия#Иоанн#Пасха#Кладбище
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