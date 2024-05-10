Над Белгородом снова прозвучали взрывы

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В 19:32 10 мая белгородцы снова услышали сирены после объявления очередной ракетной опасности в областном центре и в Белгородском районе. Позже в небе раздалось несколько взрывов — работала система противовоздушной обороны. Было сбито несколько воздушных целей.
О каких-либо последствиях на земле на момент публикации информации не поступало. Во время предыдущего обстрела повреждения получили восемь частных домов в пригородах Белгорода — в Дубовом и в Таврово. Пострадавших не было.