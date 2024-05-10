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Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

работа ПВО в Белгороде

Над Белгородом снова прозвучали взрывы

10 мая 2024, 16:47
Фото: Bel.ru
работа ПВО в Белгороде
Во время очередного обстрела города ПВО сбивала новые цели в небе над городом и районом. О последствиях на данный момент не известно.

В 19:32 10 мая белгородцы снова услышали сирены после объявления очередной ракетной опасности в областном центре и в Белгородском районе. Позже в небе раздалось несколько взрывов — работала система противовоздушной обороны. Было сбито несколько воздушных целей.

О каких-либо последствиях на земле на момент публикации информации не поступало. Во время предыдущего обстрела повреждения получили восемь частных домов в пригородах Белгорода — в Дубовом и в Таврово. Пострадавших не было.

В Белгороде снова прозвучали взрывы, в небе видны следы от работы ПВО
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#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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