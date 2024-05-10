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Published Сегодня, 16:27

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обстрел Белгорода

Восемь домов под Белгородом получили повреждения после обстрела ВСУ

10 мая 2024, 16:27
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода
Во время последнего обстрела со стороны Украины пострадали дома в Дубовом и Таврово, сообщил Вячеслав Гладков.

Около шести часов вечера ВСУ снова попытались атаковать Белгород и его пригороды. Расчёты ПВО сбили несколько целей на подлёте к областной столице. В Белгородском районе повреждения получили частные домовладения.

В Дубовом пострадало шесть домов. Там выбило окна, посекло фасады и заборы. Также есть последствия в Таврово, где в двух частных домах повреждены кровли.

На местах работают оперативные службы. Власти проводят подомовой обход, чтобы выявить возможные новые последствия обстрелов.

На протяжении 10 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород, обстреливали приграничные районы. Пострадавших среди мирных жителей не было. В то же время российские военные активизировали действия на границе с Харьковской областью. О ходе боёв официальной информации пока не поступало, но разные источники сообщают о взятии нескольких населённых пунктов за границей Белгородской области и продвижении на участке в десять километров в глубину до пяти километров.

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