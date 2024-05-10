Восемь домов под Белгородом получили повреждения после обстрела ВСУ

На протяжении 10 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород, обстреливали приграничные районы. Пострадавших среди мирных жителей не было. В то же время российские военные активизировали действия на границе с Харьковской областью. О ходе боёв официальной информации пока не поступало, но разные источники сообщают о взятии нескольких населённых пунктов за границей Белгородской области и продвижении на участке в десять километров в глубину до пяти километров.