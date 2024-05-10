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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

обстрел Белгорода

Над Белгородом сбили воздушные цели после очередной атаки ВСУ на город

10 мая 2024, 15:34
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода
Расчёты ПВО отразили новую атаку на Белгород — над городом сбили воздушные цели.

В 18:16 10 мая в областном центре и в Белгородском районе снова объявили ракетную опасность — спустя всего восемь минут после отбоя предыдущей. Над городом и пригородами раздались взрывы.

Читатели Бел.Ру прислали фотографии и видео с моментом поражения воздушной цели над Белгородом. О последствиях на земле на момент публикации информации не поступало.

На данный момент с полуночи пятницы это было уже пятое объявление ракетной опасности в Белгороде и районе. Также ВСУ обстреливали приграничные районы. Пострадавших среди мирных жителей не было.

обстрел Белгорода
Видео: Bel.ru
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