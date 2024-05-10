Над Белгородом сбили воздушные цели после очередной атаки ВСУ на город

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
В 18:16 10 мая в областном центре и в Белгородском районе снова объявили ракетную опасность — спустя всего восемь минут после отбоя предыдущей. Над городом и пригородами раздались взрывы.
Читатели Бел.Ру прислали фотографии и видео с моментом поражения воздушной цели над Белгородом. О последствиях на земле на момент публикации информации не поступало.
На данный момент с полуночи пятницы это было уже пятое объявление ракетной опасности в Белгороде и районе. Также ВСУ обстреливали приграничные районы. Пострадавших среди мирных жителей не было.