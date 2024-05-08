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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Галина Пятых проводит опрос о психологическом состоянии детей в Белгородской области

Галина Пятых проводит опрос о психологическом состоянии детей в Белгородской области

8 мая 2024, 08:05
Фото: 1MI
Проведение подобных опросов было инициировано Уполномоченной при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. На какие вопросы предстоит ответить родителям, узнали журналисты Бел.Ру.
Сюжет
Дети

Уполномоченная по права ребёнка в Белгородской области Галина Пятых проводит опрос о психологической и психиатрической помощи юным белгородцам. Анонимный опрос инициирован Уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Так проводится анализ ситуации охраны здоровья несовершеннолетних в части оказания им квалифицированной психиатрической помощи.

Родителям предлагают пройти на небольшой опрос. У них спрашивают, откуда они узнают информацию о психиатрической помощи для детей, кому бы в этом вопросе ребёнок смог бы довериться, готовы ли родители признать, что у детей есть психологические проблемы, про наличие страхов перед обращением к специалисту, находился ли ребёнок в специализированной больнице и остались ли родители довольны результатом работы врачей.

Опрашивают родителей учеников 5-11 классов.

Напомним, что в 2023 году три несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством в Белгородской области, в 2022 году таких трагедий произошло семь, а в 2021-м — четыре.

Из-за сложившийся оперативной обстановки дети также подвержены возникновению и обострению ментальных заболеваний. О том, как специалисты работают с детьми, журналисты Бел.ру рассказывали ранее.

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