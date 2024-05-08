Галина Пятых проводит опрос о психологическом состоянии детей в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Уполномоченная по права ребёнка в Белгородской области Галина Пятых проводит опрос о психологической и психиатрической помощи юным белгородцам. Анонимный опрос инициирован Уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Так проводится анализ ситуации охраны здоровья несовершеннолетних в части оказания им квалифицированной психиатрической помощи.
Родителям предлагают пройти на небольшой опрос. У них спрашивают, откуда они узнают информацию о психиатрической помощи для детей, кому бы в этом вопросе ребёнок смог бы довериться, готовы ли родители признать, что у детей есть психологические проблемы, про наличие страхов перед обращением к специалисту, находился ли ребёнок в специализированной больнице и остались ли родители довольны результатом работы врачей.
Опрашивают родителей учеников 5-11 классов.
Напомним, что в 2023 году три несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством в Белгородской области, в 2022 году таких трагедий произошло семь, а в 2021-м — четыре.
Из-за сложившийся оперативной обстановки дети также подвержены возникновению и обострению ментальных заболеваний. О том, как специалисты работают с детьми, журналисты Бел.ру рассказывали ранее.