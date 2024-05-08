Галина Пятых проводит опрос о психологическом состоянии детей в Белгородской области

Родителям предлагают пройти на небольшой опрос. У них спрашивают, откуда они узнают информацию о психиатрической помощи для детей, кому бы в этом вопросе ребёнок смог бы довериться, готовы ли родители признать, что у детей есть психологические проблемы, про наличие страхов перед обращением к специалисту, находился ли ребёнок в специализированной больнице и остались ли родители довольны результатом работы врачей.