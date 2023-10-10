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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

дети из приграничья требуют особого внимания взрослых

Главное — чувство безопасности: как психологи работают с детьми из приграничья?

10 октября 2023, 07:40
Фото: Midjourney
дети из приграничья требуют особого внимания взрослых

Белгородский психолог рассказала, что важно для комфорта ребёнка из приграничья

Белгородские дети, живущие в приграничных районах — это особые клиенты для психолога, к которым нужен особый подход. Детский и семейный психолог из Белгорода рассказала, над чем в первую очередь работает специалист, к которому приводят такого ребёнка.
Сюжет
Дети

Главное — это, конечно же, чувство безопасности. Ребёнок, который постоянно слышит громкие звуки, связанные с работой ПВО или даже попадал под обстрел, не чувствует себя защищённым по-настоящему. И для психолога важно создать такую атмосферу, чтобы дальше его маленький клиент не боялся открыться и рассказать о своих проблемах.

«Ведь это не просто так: пришёл к психологу — и сразу почувствовал, что ты в безопасности. Нужно думать, как это чувство усилить и создать его в том пространстве, где ребёнок живёт»
Анна Киреева, детский и семейный психолог

И всё действительно не так легко, как кажется, ведь если семья живёт в городе или сельской местности, близко расположенной к границе, например, в Шебекино, то детям будет сложно доказать, что они в безопасности. Тем более, если взрослые члены семьи постоянно находятся в состоянии тревоги или даже паникуют.

«С ним родитель, который живёт в осознании, что это может начаться, постоянно переживает, мониторит ленту новостей в телеграме и находится в постоянном стрессе. И эта тревога, конечно же, сквозит в его действиях, в гиперопеке — „не ходи туда, сиди дома“, и ребёнок эту тревогу перенимает»
Анна Киреева

В такой ситуации от родителей может зависеть даже больше, чем от психолога. Важно не только самому успокоиться, но и поговорить с ребёнком, попробовать объяснить, что происходит. Тревога у детей появляется не только от похожего состояния у родителей, но и от незнания ситуации, а после — начинается «додумывание»:

«Слышит где-то ещё, в том же детском саду от взрослых. В детсаду они уже играют в украинцев и русских — есть понимание у детей, что происходит. И если родители пытаются оградить, то не получится».

Психолог отмечает, что родителям тоже не так-то и просто почувствовать себя в безопасности и успокоиться. И им тоже нередко нужна помощь. Хороший вариант, по мнению специалиста, — переезд.

«Если это вариант куда-то уехать, то мы ищем способы, ищем какие-то инстанции, куда можно обратиться, чтобы родители тоже чувствовали себя защищёнными, тогда это ощущение будет и у ребёнка»
Анна Киреева

О том, как дети разного возраста реагируют на происходящее, связанное с СВО, и какие могут быть последствия травмирующих ситуаций — читайте в полном интервью с психологом.

«В детсаду играют в украинцев и русских»: психолог — о работе с детьми из приграничья
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#Белгородская область#Дети#Родители#Безопасность#Белгород#Приграничные районы#Психология#Екатерина Никулина
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