Главное — чувство безопасности: как психологи работают с детьми из приграничья?

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Главное — это, конечно же, чувство безопасности. Ребёнок, который постоянно слышит громкие звуки, связанные с работой ПВО или даже попадал под обстрел, не чувствует себя защищённым по-настоящему. И для психолога важно создать такую атмосферу, чтобы дальше его маленький клиент не боялся открыться и рассказать о своих проблемах.
«Ведь это не просто так: пришёл к психологу — и сразу почувствовал, что ты в безопасности. Нужно думать, как это чувство усилить и создать его в том пространстве, где ребёнок живёт»
Анна Киреева, детский и семейный психолог
И всё действительно не так легко, как кажется, ведь если семья живёт в городе или сельской местности, близко расположенной к границе, например, в Шебекино, то детям будет сложно доказать, что они в безопасности. Тем более, если взрослые члены семьи постоянно находятся в состоянии тревоги или даже паникуют.
«С ним родитель, который живёт в осознании, что это может начаться, постоянно переживает, мониторит ленту новостей в телеграме и находится в постоянном стрессе. И эта тревога, конечно же, сквозит в его действиях, в гиперопеке — „не ходи туда, сиди дома“, и ребёнок эту тревогу перенимает»
Анна Киреева
В такой ситуации от родителей может зависеть даже больше, чем от психолога. Важно не только самому успокоиться, но и поговорить с ребёнком, попробовать объяснить, что происходит. Тревога у детей появляется не только от похожего состояния у родителей, но и от незнания ситуации, а после — начинается «додумывание»:
«Слышит где-то ещё, в том же детском саду от взрослых. В детсаду они уже играют в украинцев и русских — есть понимание у детей, что происходит. И если родители пытаются оградить, то не получится».
Психолог отмечает, что родителям тоже не так-то и просто почувствовать себя в безопасности и успокоиться. И им тоже нередко нужна помощь. Хороший вариант, по мнению специалиста, — переезд.
«Если это вариант куда-то уехать, то мы ищем способы, ищем какие-то инстанции, куда можно обратиться, чтобы родители тоже чувствовали себя защищёнными, тогда это ощущение будет и у ребёнка»
Анна Киреева
О том, как дети разного возраста реагируют на происходящее, связанное с СВО, и какие могут быть последствия травмирующих ситуаций — читайте в полном интервью с психологом.