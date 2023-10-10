Главное — чувство безопасности: как психологи работают с детьми из приграничья?

И всё действительно не так легко, как кажется, ведь если семья живёт в городе или сельской местности, близко расположенной к границе, например, в Шебекино, то детям будет сложно доказать, что они в безопасности. Тем более, если взрослые члены семьи постоянно находятся в состоянии тревоги или даже паникуют.