«Подумаешь, громыхает»: как дети реагируют на происходящее в связи с СВО

Ребята помладше — от 4 до 6 лет, по словам специалиста, в самом начале СВО, естественно, не понимали, что происходит. И родители могли им говорить, что громкие звуки — это гром. Сейчас же даже самые маленькие дети знают о ситуации, но, в отличие от ребят постарше, остаются спокойными в том случае, если спокоен родитель. Как говорит психолог, «малыши не так много рефлексируют».