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Дети идут в школу

«Подумаешь, громыхает»: как дети реагируют на происходящее в связи с СВО

10 октября 2023, 09:35
Фото: 1MI
Дети идут в школу

Психолог из Белгорода рассказала, как дети приграничья реагируют на происходящее

Громкие звуки, осколки снарядов, прилёты, разрушения — всё это происходит с белгородским приграничьем вот уже 1,5 года. Не всегда даже взрослые могут сохранять самообладание в таких ситуациях, а что в голове у ребёнка? Рассказала психолог.
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Дети

Журналистка Бел.Ру пообщалась с детским и семейным психологом Анной Киреевой на тему того, как с детьми из приграничных районов проводят психологическую работу. Специалист рассказала, как дети разных возрастных групп реагируют на происходящее.

Ребята помладше — от 4 до 6 лет, по словам специалиста, в самом начале СВО, естественно, не понимали, что происходит. И родители могли им говорить, что громкие звуки — это гром. Сейчас же даже самые маленькие дети знают о ситуации, но, в отличие от ребят постарше, остаются спокойными в том случае, если спокоен родитель. Как говорит психолог, «малыши не так много рефлексируют».

Подростки — 10-11 лет — склонны обесценивать происходящее. Они, конечно же, могут пугаться громких звуков, но больше заняты своими личными проблемами и переживаниями.

«У детей психика более подвижная, чем у взрослых, — больше ресурсов на переживание травмирующей ситуации. Я знаю ребят, которые переехали в Москву, и они уже не помнят, что боялись ходить в школу. А есть дети, которые живут здесь, но у них больше внутренних психологических защит. Они говорят: „да подумаешь, гремит — ну ничего страшного, я тут повернулся на другой бок и заснул“
Анна Киреева, детский и семейный психолог

Безусловно, не все подростки такие. Есть чувствительные дети с восприимчивой психикой. Для них лучшим вариантом будет переезд в более безопасное место.

«Ребёнок очень быстро забудет, что происходило, и восстановится. В таких случаях помогает находить стабильность в нынешней нестабильной ситуации занятие своими рутинными делами, это даёт ощущение что „моя жизнь предсказуема и постоянна, и я знаю что будет сегодня, завтра…“
Анна Киреева

Старшая категория — 14-16 лет — прямо противоположна младшей. У таких детей развивается рефлексия о смысле жизни, о том, что верно, а что нет. Их мнение может отличаться от мнения родителей, и отсюда даже возникают конфликты внутри семьи.

«Это может уйти в депрессивную историю „я ничего не могу изменить, и родители как будто сдались“ с возмущением: „они не борются, ничего не делают, а надо что-то делать“. Такой юношеский максимализм, хотят справедливости, чтобы всё было по-честному, по правде».

О том, как психологи помогают детям побороть их страхи, стоит ли родителям беседовать с ними о ситуации в стране и какие могут быть последствия для психики — читайте в полном интервью с Анной Киреевой.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Родители#Эксклюзив#Психология#Екатерина Никулина#Приграничье#СВО
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