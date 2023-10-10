«Подумаешь, громыхает»: как дети реагируют на происходящее в связи с СВО

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Журналистка Бел.Ру пообщалась с детским и семейным психологом Анной Киреевой на тему того, как с детьми из приграничных районов проводят психологическую работу. Специалист рассказала, как дети разных возрастных групп реагируют на происходящее.
Ребята помладше — от 4 до 6 лет, по словам специалиста, в самом начале СВО, естественно, не понимали, что происходит. И родители могли им говорить, что громкие звуки — это гром. Сейчас же даже самые маленькие дети знают о ситуации, но, в отличие от ребят постарше, остаются спокойными в том случае, если спокоен родитель. Как говорит психолог, «малыши не так много рефлексируют».
Подростки — 10-11 лет — склонны обесценивать происходящее. Они, конечно же, могут пугаться громких звуков, но больше заняты своими личными проблемами и переживаниями.
«У детей психика более подвижная, чем у взрослых, — больше ресурсов на переживание травмирующей ситуации. Я знаю ребят, которые переехали в Москву, и они уже не помнят, что боялись ходить в школу. А есть дети, которые живут здесь, но у них больше внутренних психологических защит. Они говорят: „да подумаешь, гремит — ну ничего страшного, я тут повернулся на другой бок и заснул“
Анна Киреева, детский и семейный психолог
Безусловно, не все подростки такие. Есть чувствительные дети с восприимчивой психикой. Для них лучшим вариантом будет переезд в более безопасное место.
«Ребёнок очень быстро забудет, что происходило, и восстановится. В таких случаях помогает находить стабильность в нынешней нестабильной ситуации занятие своими рутинными делами, это даёт ощущение что „моя жизнь предсказуема и постоянна, и я знаю что будет сегодня, завтра…“
Анна Киреева
Старшая категория — 14-16 лет — прямо противоположна младшей. У таких детей развивается рефлексия о смысле жизни, о том, что верно, а что нет. Их мнение может отличаться от мнения родителей, и отсюда даже возникают конфликты внутри семьи.
«Это может уйти в депрессивную историю „я ничего не могу изменить, и родители как будто сдались“ с возмущением: „они не борются, ничего не делают, а надо что-то делать“. Такой юношеский максимализм, хотят справедливости, чтобы всё было по-честному, по правде».
О том, как психологи помогают детям побороть их страхи, стоит ли родителям беседовать с ними о ситуации в стране и какие могут быть последствия для психики — читайте в полном интервью с Анной Киреевой.