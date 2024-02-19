Три случая в прошлом году: как в Белгородской области борются с детскими суицидами

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Галина Пятых рассказала Бел.Ру, что в 2021 году в Белгородской области совершили самоубийство четверо несовершеннолетних. В 2022 цифра выросла до семи. В 2023 добровольно ушли из жизни три ребёнка.
Уполномоченная по правам ребёнка также рассказала, как в регионе борются с проблемой детских суицидов. Так, для обеспечения безопасности была разработана концепция «Белгородчина — территория БЕЗопасности». Работа в её рамках ведётся с 2021 года, создавать комфортную детскую среду планируют как минимум до 2027 года.
В каждой школе в рамках воспитательной работы психологи, социальные педагоги проводят первичную профилактику, нацеленную на формирование жизнестойкости у детей, привитие ценности жизни.
Галина Пятых
Также в регионе в числе первых в России стал работать Центр информационной безопасности, на базе которого функционирует круглосуточный детский телефон доверия.
Отметим, что в Белгородской области по итогам года выросло число суицидов — на 38%. Один из последних случаев возможного детского самоубийства был описан в СМИ 8 сентября прошлого года.