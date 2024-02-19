Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В прошлом году в Белгородской областью покончили с жизнью три подростка

Три случая в прошлом году: как в Белгородской области борются с детскими суицидами

19 февраля 2024, 11:23
Фото: 1MI

В прошлом году в Белгородской областью покончили с жизнью три подростка

Уполномоченный по правам ребёнка Белгородской области Галина Пятых в ответ на запрос Бел.Ру рассказала, как в регионе борются с детскими самоубийствами.
Сюжет
Школы

Галина Пятых рассказала Бел.Ру, что в 2021 году в Белгородской области совершили самоубийство четверо несовершеннолетних. В 2022 цифра выросла до семи. В 2023 добровольно ушли из жизни три ребёнка.

Уполномоченная по правам ребёнка также рассказала, как в регионе борются с проблемой детских суицидов. Так, для обеспечения безопасности была разработана концепция «Белгородчина — территория БЕЗопасности». Работа в её рамках ведётся с 2021 года, создавать комфортную детскую среду планируют как минимум до 2027 года.

В каждой школе в рамках воспитательной работы психологи, социальные педагоги проводят первичную профилактику, нацеленную на формирование жизнестойкости у детей, привитие ценности жизни.
Галина Пятых

Также в регионе в числе первых в России стал работать Центр информационной безопасности, на базе которого функционирует круглосуточный детский телефон доверия.

Отметим, что в Белгородской области по итогам года выросло число суицидов — на 38%. Один из последних случаев возможного детского самоубийства был описан в СМИ 8 сентября прошлого года.

В Белгородской области за год выросло число суицидов
Узнать подробнее
Читайте также:
Митрополит Иоанн назвал одну из причин роста суицидов среди молодёжиСнизилось до 150: журналисты изучили статистику самоубийств в Белгородской областиГладков дал поручение после самоубийства школьника в Белгородской области
#Общество#Белгородская область#Профилактика#Безопасность#Школы#Эксклюзив#Галина Пятых#Белгород#Артем Черненко#Детские суициды#Центр информационной безопасности#Детский телефон доверия
Подпишитесь
«Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» на фоне судебных споров
Сегодня, 09:02
Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту
Сегодня, 08:10
Тюльпаны не взошли: из-за чего Белгорблагоустройство требует 7 млн с подрядчика
Сегодня, 11:32
Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой
Сегодня, 08:26
ВСУ обстреляли дома белгородцев
Сегодня, 13:05
Людей будет меньше, но зарплата станет выше: какой прогноз составили для Белгорода
Сегодня, 13:02