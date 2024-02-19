Три случая в прошлом году: как в Белгородской области борются с детскими суицидами

Уполномоченная по правам ребёнка также рассказала, как в регионе борются с проблемой детских суицидов. Так, для обеспечения безопасности была разработана концепция «Белгородчина — территория БЕЗопасности». Работа в её рамках ведётся с 2021 года, создавать комфортную детскую среду планируют как минимум до 2027 года.