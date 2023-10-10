«Испугает и лопнувший шарик»: как обстрелы могут повлиять на психику

Мы уже рассказывали, что во многом спокойствие ребёнка в ситуациях, когда происходят обстрелы или просто слышны громкие звуки в небе, зависит от состояния его родителей. И с детьми важно проговаривать происходящее. Но как это правильно сделать? По мнению психолога, в разговоре можно провести параллель между взаимоотношениями между людьми и внешней политикой стран: