«Испугает и лопнувший шарик»: как обстрелы могут повлиять на психику

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Мы уже рассказывали, что во многом спокойствие ребёнка в ситуациях, когда происходят обстрелы или просто слышны громкие звуки в небе, зависит от состояния его родителей. И с детьми важно проговаривать происходящее. Но как это правильно сделать? По мнению психолога, в разговоре можно провести параллель между взаимоотношениями между людьми и внешней политикой стран:
«Бывает, что люди ссорятся друг с другом, а бывает, что ссорятся между собой целые страны, и они могут применять разные способы, чтобы доказать свою правоту. И это несправедливо и неправильно по отношению к людям, но сейчас вот так происходит»
Анна Киреева, детский и семейный психолог
Но также, подчёркивает специалист, беседа с ребёнком будет во многом зависеть от взглядов самих родителей, вопросов патриотизма и тому подобного. Важно попытаться объяснить как можно более просто, чтобы не травмировать детскую психику, но и чтобы не создавалось ощущения «взрослый мне недоговаривает».
К сожалению, не всё здесь зависит от психолога и родителей. Нынешняя ситуация на границе так или иначе скажется на детях в будущем. Анна Киреева подчёркивает, что непроработанные психотравмы могут привести к жестокому поведению во взрослом возрасте:
«Потому что внутри травмированного человека, который пережил агрессию, тоже живёт агрессор. Такие дети могут оказаться нечувствительными к своим каким-то переживаниям и переживаниям другого человека, они не могут сочувствовать и принимать чужие слабости».
А из-за громких звуков у детей могут появиться своеобразные триггеры. Психолог привела в пример жертв терактов начала нулевых:
«Когда были террористические акты в Москве, на „Норд-Осте“, где террористы заклеивали скотчем рты и связывали руки, потом триггером у этих людей даже спустя несколько лет был звук отрывающегося скотча»
Анна Киреева
В случае с детьми из приграничья, в будущем триггером могут стать внезапные резкие громкие звуки, например, на праздниках вызовут панику лопающиеся шарики. Конечно, такие моменты очень индивидуальны, у кого-то из детей после переезда в безопасное место триггеры сойдут на нет.
«Но какое-то время, безусловно, будет реагировать на громкие звуки, будут трудности с засыпанием ночью или боязнь замкнутых пространств, потому что прятались где-то от обстрелов»
Анна Киреева
Полное интервью о психологической работе с ребятами из приграничных районов и о том, как дети разных возрастов реагируют на СВО, можно прочитать здесь.