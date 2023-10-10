Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Детская игрушка

«Испугает и лопнувший шарик»: как обстрелы могут повлиять на психику

10 октября 2023, 10:47
Фото: Midjourney
Детская игрушка

Белгородский психолог рассказала, какие могут быть триггеры у детей приграничья

Как правильно объяснить маленьким детям, что происходит в стране и в мире, а также какие могут быть последствия для психики ребёнка, живущего у границы — Бел.Ру спросили у детского и семейного психолога.
Сюжет
Дети

Мы уже рассказывали, что во многом спокойствие ребёнка в ситуациях, когда происходят обстрелы или просто слышны громкие звуки в небе, зависит от состояния его родителей. И с детьми важно проговаривать происходящее. Но как это правильно сделать? По мнению психолога, в разговоре можно провести параллель между взаимоотношениями между людьми и внешней политикой стран:

«Бывает, что люди ссорятся друг с другом, а бывает, что ссорятся между собой целые страны, и они могут применять разные способы, чтобы доказать свою правоту. И это несправедливо и неправильно по отношению к людям, но сейчас вот так происходит»
Анна Киреева, детский и семейный психолог

Но также, подчёркивает специалист, беседа с ребёнком будет во многом зависеть от взглядов самих родителей, вопросов патриотизма и тому подобного. Важно попытаться объяснить как можно более просто, чтобы не травмировать детскую психику, но и чтобы не создавалось ощущения «взрослый мне недоговаривает».

К сожалению, не всё здесь зависит от психолога и родителей. Нынешняя ситуация на границе так или иначе скажется на детях в будущем. Анна Киреева подчёркивает, что непроработанные психотравмы могут привести к жестокому поведению во взрослом возрасте:

«Потому что внутри травмированного человека, который пережил агрессию, тоже живёт агрессор. Такие дети могут оказаться нечувствительными к своим каким-то переживаниям и переживаниям другого человека, они не могут сочувствовать и принимать чужие слабости».

А из-за громких звуков у детей могут появиться своеобразные триггеры. Психолог привела в пример жертв терактов начала нулевых:

«Когда были террористические акты в Москве, на „Норд-Осте“, где террористы заклеивали скотчем рты и связывали руки, потом триггером у этих людей даже спустя несколько лет был звук отрывающегося скотча»
Анна Киреева

В случае с детьми из приграничья, в будущем триггером могут стать внезапные резкие громкие звуки, например, на праздниках вызовут панику лопающиеся шарики. Конечно, такие моменты очень индивидуальны, у кого-то из детей после переезда в безопасное место триггеры сойдут на нет.

«Но какое-то время, безусловно, будет реагировать на громкие звуки, будут трудности с засыпанием ночью или боязнь замкнутых пространств, потому что прятались где-то от обстрелов»
Анна Киреева

Полное интервью о психологической работе с ребятами из приграничных районов и о том, как дети разных возрастов реагируют на СВО, можно прочитать здесь.

«В детсаду играют в украинцев и русских»: психолог — о работе с детьми из приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
Главное — чувство безопасности: как психологи работают с детьми из приграничья?«Подумаешь, громыхает»: как дети реагируют на происходящее в связи с СВОСтала известна причина громких звуков в Белгородской области
#Белгородская область#Дети#Эксклюзив#Екатерина Никулина#Приграничье#Обстрелы#Громкие звуки#Психотравмы
Подпишитесь
Снаряд прилетел в частный дом в Белгородской области: погиб мужчина, ранена женщина
Сегодня, 12:15
В мэрии Белгорода рассказали, почему ремонт остановки «Родина» не закончили в срок
Сегодня, 07:20
Первый снег и град: сюрпризы погоды попали на фото и видео белгородцев
Сегодня, 13:30
К отопительному сезону Белгородэнерго отремонтировало 184 силовых трансформатора
Сегодня, 12:57
Родня сидит в убежищах: в еврейской общине Белгорода отреагировали на войну в Израиле
Сегодня, 11:28
Слушали 40 минут: студент БГИИКа рассказал о принудительном просмотре Соловьёва
Сегодня, 07:31