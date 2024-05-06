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В белгородской «Школе 21» скоро начнёт обучение зачисленных

В белгородской «Школе 21» скоро начнёт обучение зачисленных

6 мая 2024, 07:18
Фото: 1MI
В школе программирования завершился первый отборочный этап. В скором времени начнётся обучение отобранных кандидатов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В «Школе 21», нацеленной на обучение программированию, завершился предварительный этап. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в настоящее время проводится обработка полученных данных. Через несколько недель начнётся сам процесс обучения для зачисленных кандидатов.

В апреле этого года стало известно, что на «Школу 21» в Белгороде выделят 110 млн рублей. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова. Она представила депутатам областной думы законопроект, который предусматривал корректировку областного бюджета на 2024 год.

«Школа 21» открылась по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков рассказал об открытии «Школы №21» в Белгороде
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