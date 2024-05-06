В белгородской «Школе 21» скоро начнёт обучение зачисленных

В апреле этого года стало известно, что на «Школу 21» в Белгороде выделят 110 млн рублей. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова. Она представила депутатам областной думы законопроект, который предусматривал корректировку областного бюджета на 2024 год.