На месте бывшего клуба «Форум» семьи Фуглаевых появляется школа программирования

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Белгородцы показали, как сейчас выглядит бывший клуб «Форум». На его месте уже в марте должны открыть школу программирования «Школа 21». От самого клуба уже не осталось ничего.
Бывший клуб «Форум» для открытия IT-школы начали разбирать ещё в декабре прошлого года. Само здание, которое принадлежало небезызвестной семье Фуглаевых, много лет простаивало. В начале декабря начались демонтажные работы. Разбирали в первую очередь стеклянный купол.
Ещё в ноябре глава регионального министерства цифрового развития Сергей Четвериков сообщал, что на месте «Форума» откроется школа обучения программированию. Она будет бесплатной. Однако, чтобы туда попасть, нужно будет пройти отборочный этап. Обучать будут по 13 различным направлениям подготовки.