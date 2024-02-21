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Published Сегодня, 12:47

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Школа программирования

На месте бывшего клуба «Форум» семьи Фуглаевых появляется школа программирования

21 февраля 2024, 12:47
Фото: t.me/koshkingorod
Школа программирования

В Белгороде продолжается обустройство школы программирования

В Сети опубликовали фото будущей школы программирования, которая будет на месте бывшего клуба «Форум». «Школу 21» на этом месте планируют открыть уже в марте.

Белгородцы показали, как сейчас выглядит бывший клуб «Форум». На его месте уже в марте должны открыть школу программирования «Школа 21». От самого клуба уже не осталось ничего.

Бывший клуб «Форум» для открытия IT-школы начали разбирать ещё в декабре прошлого года. Само здание, которое принадлежало небезызвестной семье Фуглаевых, много лет простаивало. В начале декабря начались демонтажные работы. Разбирали в первую очередь стеклянный купол.

Ещё в ноябре глава регионального министерства цифрового развития Сергей Четвериков сообщал, что на месте «Форума» откроется школа обучения программированию. Она будет бесплатной. Однако, чтобы туда попасть, нужно будет пройти отборочный этап. Обучать будут по 13 различным направлениям подготовки.

Школа программированияШкола программирования
Школа программирования
Фото: t.me/belgorod01
В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школу
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#Город#Белгородская область#Фотофакт#Клуб#Форум#Новости Белгорода#Здание#Белгород#Наталья Корявых#Школа программирования
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