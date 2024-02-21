На месте бывшего клуба «Форум» семьи Фуглаевых появляется школа программирования

Ещё в ноябре глава регионального министерства цифрового развития Сергей Четвериков сообщал, что на месте «Форума» откроется школа обучения программированию. Она будет бесплатной. Однако, чтобы туда попасть, нужно будет пройти отборочный этап. Обучать будут по 13 различным направлениям подготовки.