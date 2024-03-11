Вячеслав Гладков рассказал об открытии «Школы №21» в Белгороде

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
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Сегодня в Белгороде открыли уже девятый в России кампус «Школы 21». На церемонии присутствовали губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и председатель правления Сбербанка Герман Греф и выступивший инвестором проекта Владимир Зотов.
«Я очень рад этому долгожданному событию. Для меня вся эта история как настоящий вдох. Мы, как приграничный регион, особенно понимаем: для нас крайне важен образ будущего. И ʺШкола 21ʺ — это инвестиции в будущее. Школа стала отличным продолжением областного проекта по беспрерывному IT-образованию в наших школах. За 84 дня мы смогли воплотить проект от идеи в жизнь. Наша молодёжь очень ждала этого, она хочет быть лидером во многих отраслях. Спасибо вам, Герман Оскарович, за то, что вы поверили в нас, спасибо, что мы единой и сплочённой командой смогли реализовать этот смелый и важный для нас всех проект», — подчеркнул губернатор Вячеслав Гладков.
Почётные гости выразили одобрение, поздравили школьную команду и пожелали участникам интенсивного отбора успехов в освоении IT-профессии.
«Для нас большая радость сегодня здесь в Белгороде открывать ʺШколу 21ʺ. Во-первых, потому что это особый регион и мы много сотрудничаем в последние годы. Во-вторых, у каждого кампуса нашей школы, конечно, есть своя изюминка, региональная специфика, но в Белгороде это идеально спроектированное, буквально созданное для учебы здание, очень гармоничный кампус», — обозначил Герман Греф, председатель правления Сбербанка.
Так, первый отборочный тур начался уже сегодня. Попробовать себя решили более 212 белгородцев разных профессий в возрасте от 18 до 24 лет. Есть потенциальный ученик и 50 лет. К тому же, почти 30% участников — девушки. Заявок на участие в интенсиве насчитывается три тысячи. Иногородним гостям предоставили бесплатное жильё в общежитии.
На данный момент в России более 4900 человек из 70 регионов обучаются в девяти кампусах «Школы 21». Кроме того, планируется открыть ещё семь кампусов в различных регионах страны к концу 2024 года.