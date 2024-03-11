Вячеслав Гладков рассказал об открытии «Школы №21» в Белгороде

Так, первый отборочный тур начался уже сегодня. Попробовать себя решили более 212 белгородцев разных профессий в возрасте от 18 до 24 лет. Есть потенциальный ученик и 50 лет. К тому же, почти 30% участников — девушки. Заявок на участие в интенсиве насчитывается три тысячи. Иногородним гостям предоставили бесплатное жильё в общежитии.