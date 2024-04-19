На «Школу 21» в Белгороде выделят 110 млн рублей

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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После принятых изменений доходы областного бюджета в 2024 году увеличиваются на 13,7 млрд рублей, а расходы — на 14 млрд рублей. Шаролапова отметила, что в рамках программы развития информационного общества Белгородской области предусмотрены ассигнования на реализацию проекта «Школа 21» в объёме 110 млн рублей.
Также в части расходов дополнительные средства направят на обеспечение жильём белгородцев, которые пострадали от обстрелов со стороны ВСУ (1,7 млрд рублей), компенсацию ущерба пострадавшим предприятиям АПК области (1,8 млрд рублей), компенсацию ущерба пострадавшим субъектам МСП и в сфере промышленности (700 млн рублей), а также на приобретение и установку дополнительных техсредств системы оповещения населения (250 млн рублей).
Напомним, «Школу 21» в Белгороде открыли в здании бывшего клуба «Форум».