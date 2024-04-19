На «Школу 21» в Белгороде выделят 110 млн рублей

Также в части расходов дополнительные средства направят на обеспечение жильём белгородцев, которые пострадали от обстрелов со стороны ВСУ (1,7 млрд рублей), компенсацию ущерба пострадавшим предприятиям АПК области (1,8 млрд рублей), компенсацию ущерба пострадавшим субъектам МСП и в сфере промышленности (700 млн рублей), а также на приобретение и установку дополнительных техсредств системы оповещения населения (250 млн рублей).