В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школу

«Школа 21» — это бесплатная школа программирования. Чтобы туда попасть, нужно будет пройти отборочный этап. Основные особенности школы: отсутствие оценок, индивидуальный график обучения, методика «равный-равному», а также геймифицированный процесс обучения. Длительность обучения — от полутора до трёх лет.