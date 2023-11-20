В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школу

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Как заявил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков, продолжением непрерывного IT-образования в Белгородской области станет открытие «Школы 21», где белгородцы разных возрастов смогут совершенствовать свои цифровые компетенции, получать новые знания и выстроить карьеру.
«Школа 21» — это бесплатная школа программирования. Чтобы туда попасть, нужно будет пройти отборочный этап. Основные особенности школы: отсутствие оценок, индивидуальный график обучения, методика «равный-равному», а также геймифицированный процесс обучения. Длительность обучения — от полутора до трёх лет.
Программа обучения позволяет самостоятельно выбрать направление, языки программирования и учебные проекты. Учебное пространство оборудовано современной техникой, в кампусах созданы зоны отдыха и игровые комнаты. Обучение происходит более чем по 13 направлениям подготовки.
Сергей Четвериков
В Белгороде открыть школу планируют в бывшем клубе «Форум» семьи Фуглаевых, на проспекте Ватутина, 1г.
Здание со сложной историей. Оно в центральном месте стоит, не использовалось в течение длительного времени. Надеемся, что в первом квартале 2024 года оно приобретёт новый формат и новый функционал.
Вячеслав Гладков
Проект «Школа 21» запускают вместе со Сбером и компанией «Агро-Белогорье».