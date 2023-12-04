Минус купол: бывший клуб «Форум» начали разбирать для открытия IT-школы

В 2024 году в здании разместится «Школа 21», в которой всех желающих белгородцев от 18 лет будут обучать программированию. О том, что школу разместят в бывшем клубе «Форум» семьи Фуглаевых на проспекте Ватутина, 1г, сообщил министр цифрового развития Сергей Четвериков.