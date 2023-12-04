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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Снятие купола в бывшем клубе "Форум"

Минус купол: бывший клуб «Форум» начали разбирать для открытия IT-школы

4 декабря 2023, 11:05
Фото: "Фонарь"
Снятие купола в бывшем клубе "Форум"

Стеклянный купол в бывшем клубе «Форум» в Белгороде начали снимать

Бывший клуб семьи Фуглаевых «Форум» на протяжении многих лет простаивал. Власти приняли решение разместить там новую бесплатную школу программирования. Занятия стартуют весной, а пока рабочие уже приступили к реконструкции здания. Начали со снятия купола, пишет «Фонарь».

В бывшем клубе «Форум» в Белгороде стартовали демонтажные работы. Рабочие уже приступили к разборке стеклянного купола.

В 2024 году в здании разместится «Школа 21», в которой всех желающих белгородцев от 18 лет будут обучать программированию. О том, что школу разместят в бывшем клубе «Форум» семьи Фуглаевых на проспекте Ватутина, 1г, сообщил министр цифрового развития Сергей Четвериков.

Набор на обучение стартовал 22 ноября, записаться можно на официальном сайте школы. Занятия начнутся уже этой весной. Каждый ученик самостоятельно сформирует свой учебный план.

Снятие купола в бывшем клубе "Форум"Снятие купола в бывшем клубе "Форум"
Снятие купола в бывшем клубе "Форум"
Фото: "Фонарь"
В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школу
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#Белгородская область#Фотофакт#Школа#Форум#Новости Белгорода#Белгород#Купол#Программирование#Александра Склярова
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