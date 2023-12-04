Минус купол: бывший клуб «Форум» начали разбирать для открытия IT-школы

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В бывшем клубе «Форум» в Белгороде стартовали демонтажные работы. Рабочие уже приступили к разборке стеклянного купола.
В 2024 году в здании разместится «Школа 21», в которой всех желающих белгородцев от 18 лет будут обучать программированию. О том, что школу разместят в бывшем клубе «Форум» семьи Фуглаевых на проспекте Ватутина, 1г, сообщил министр цифрового развития Сергей Четвериков.
Набор на обучение стартовал 22 ноября, записаться можно на официальном сайте школы. Занятия начнутся уже этой весной. Каждый ученик самостоятельно сформирует свой учебный план.