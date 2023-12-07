Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:18

Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Здание бывшего клуба "Форум" со смотровой площадкой

Белгородцев оставят без смотровой площадки у бывшего клуба «Форум»?

7 декабря 2023, 07:18
Фото: Bel.ru
Здание бывшего клуба "Форум" со смотровой площадкой

Гладков ответил на вопрос о смотровой площадке над бывшим клубом «Форум»

В настоящий момент в здании проходит капитальный ремонт: его готовят к открытию школы для будущих программистов. Белгородцы решили уточнить у губернатора, планируется ли оставить смотровую площадку или её уберут в ходе ремонта. На вопрос Вячеслав Гладков ответил в прямом эфире.

Белгородка спросила насчёт дальнейшей судьбы смотровой площадки над бывшим клубом «Форум». Она поинтересовалась, будут ли площадку убирать и делать на её месте что-то другое, ведь в настоящий момент в самом здании началась реконструкция.

Смотровую площадку над бывшим клубом «Форум» убирать не будут. По словам главы региона, она довольно популярна среди белгородцев, а после реконструкции клуба станет ещё более востребованной.

Нет, убирать смотровую площадку не будем. Сейчас просто идёт капитальный ремонт здания, поскольку оно разрушалось многие годы. Строим там «Школу 21» для будущих программистов. Не переживайте: после реконструкции смотровая площадка станет краше и будет больше привлекать белгородцев и гостей города.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что с начала декабря в бывшем клубе семьи Фуглаевых «Форум» начались ремонтные работы. Подрядчик начал с демонтажа стеклянного купола. Весной в здании стартует обучение в бесплатной школе программирования «Школа 21».

Также в первой половине 2024 года рядом с бывшим клубом установят остановочный комплекс. Через него будет проходить маршрут №120.

В Белгородской области начался набор в школу программистов: где оставить заявку
Узнать подробнее
Читайте также:
В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школуТульская фирма требует с мэрии Белгорода 2,4 млн рублей долга за проект по школе №45В актовом зале нет кресел и жалюзи: Белгородец высказался о качестве ремонта в школе
#Школа#Форум#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Смотровая площадка#Программирование#Александра Склярова
Подпишитесь
В Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде
Сегодня, 07:06
Вопрос на сотню тысяч: сколько сегодня стоит 1 м² в новостройке в Белгороде?
Сегодня, 05:32
В Белгородской области под удар ВСУ попали четыре дома и инфраструктурный объект
Сегодня, 08:14
Стало известно о гибели работника администрации и добровольца ополчения на СВО
Сегодня, 06:44
Люди всё-таки важнее? Мэрия Белгорода «рассмотрит вопрос» по обрезке елей на Чумичова
Сегодня, 08:14