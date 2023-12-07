Белгородцев оставят без смотровой площадки у бывшего клуба «Форум»?

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Белгородка спросила насчёт дальнейшей судьбы смотровой площадки над бывшим клубом «Форум». Она поинтересовалась, будут ли площадку убирать и делать на её месте что-то другое, ведь в настоящий момент в самом здании началась реконструкция.
Смотровую площадку над бывшим клубом «Форум» убирать не будут. По словам главы региона, она довольно популярна среди белгородцев, а после реконструкции клуба станет ещё более востребованной.
Нет, убирать смотровую площадку не будем. Сейчас просто идёт капитальный ремонт здания, поскольку оно разрушалось многие годы. Строим там «Школу 21» для будущих программистов. Не переживайте: после реконструкции смотровая площадка станет краше и будет больше привлекать белгородцев и гостей города.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что с начала декабря в бывшем клубе семьи Фуглаевых «Форум» начались ремонтные работы. Подрядчик начал с демонтажа стеклянного купола. Весной в здании стартует обучение в бесплатной школе программирования «Школа 21».
Также в первой половине 2024 года рядом с бывшим клубом установят остановочный комплекс. Через него будет проходить маршрут №120.