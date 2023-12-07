Белгородцев оставят без смотровой площадки у бывшего клуба «Форум»?

Гладков ответил на вопрос о смотровой площадке над бывшим клубом «Форум»

В настоящий момент в здании проходит капитальный ремонт: его готовят к открытию школы для будущих программистов. Белгородцы решили уточнить у губернатора, планируется ли оставить смотровую площадку или её уберут в ходе ремонта. На вопрос Вячеслав Гладков ответил в прямом эфире.