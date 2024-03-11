«Школа 21» открылась в Белгороде

Также сегодня стартовал первый отборочный интенсив, в котором участвуют более 212 человек, 29% из них — девушки. Средний возраст участников — от 18 до 24 лет, самому старшему — 50 лет. Среди них есть фотограф, швея, таксист, сварщик и представители других профессий. Всего на обучение было подано более 3000 заявок, все они поступили от жителей Белгородской области.