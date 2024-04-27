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Открытие пострадавшего от обстрела магазина

В Белгороде готовятся открыть магазин, попавший под сильнейший обстрел в феврале

27 апреля 2024, 09:01
Фото: Go31
Открытие пострадавшего от обстрела магазина
27 апреля, в субботу, состоится открытие магазина «Магнит», пострадавшего из-за обстрела ВСУ 15 февраля 2024 года. Тогда 19 человек пострадали, а ТЦ закрылся на ремонт.

27 апреля запланировано открытие магазина «‎Магнит», который пострадал из-за обстрела ВСУ 15 февраля.

В тот день, напомним, 19 человек пострадали, а само здание торгового центра получило серьёзные повреждения. Вплоть до 27 апреля торговый центр оставался закрытым.

Белгородцы ещё зимой интересовались открытием магазина. Представители мэрии отвечали, что магазин возобновит работу после завершения восстановительных работ, но дата не была известна.

При обстреле 15 февраля погибли семь человек, включая годовалую девочку. В тот же вечер у входа в торговый центр, попавшего под обстрел ВСУ, образовался стихийный мемориал.

В торговых центрах Белгорода могут открыть вторые и третьи этажи
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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Магазин#Открытие#Новости Белгорода#Белгород#Магнит
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