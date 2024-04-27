В Белгороде готовятся открыть магазин, попавший под сильнейший обстрел в феврале

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:01
27 апреля запланировано открытие магазина «Магнит», который пострадал из-за обстрела ВСУ 15 февраля.
В тот день, напомним, 19 человек пострадали, а само здание торгового центра получило серьёзные повреждения. Вплоть до 27 апреля торговый центр оставался закрытым.
Белгородцы ещё зимой интересовались открытием магазина. Представители мэрии отвечали, что магазин возобновит работу после завершения восстановительных работ, но дата не была известна.
При обстреле 15 февраля погибли семь человек, включая годовалую девочку. В тот же вечер у входа в торговый центр, попавшего под обстрел ВСУ, образовался стихийный мемориал.