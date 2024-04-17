Белгородцев отправили в Москву поддержать «львов» в очередном матче с «Динамо»

Это будет очередная игра полуфинальной серии чемпионата России, где клуб «Белогорье» вновь встретится со столичным «Динамо». Сейчас счёт 2:1 в пользу команды из Москвы, но у белгородских «львов» всё ещё есть возможность выйти в финал турнира.