Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Болельщики «Белогорья»

Белгородцев отправили в Москву поддержать «львов» в очередном матче с «Динамо»

17 апреля 2024, 13:53
Фото: страница ВК «Белогорье» в ВК
Болельщики «Белогорья»
Игра состоится сегодня в 19:00 в Москве. Напомним, что в первой игре победу одержали белгородцы, остальные две остались за московским соперником.

17 апреля в Москву отправились белгородские болельщики, чтобы поддержать «львов» в предстоящем матче. Он состоится сегодня в 19:00.

Это будет очередная игра полуфинальной серии чемпионата России, где клуб «Белогорье» вновь встретится со столичным «Динамо». Сейчас счёт 2:1 в пользу команды из Москвы, но у белгородских «львов» всё ещё есть возможность выйти в финал турнира.

Напомним, что в первой игре 10 апреля победило «Белогорье». Матч закончился счётом 3:2 в пользу «львов». Вторая игра полуфинальной серии осталась за соперником белгородцев. Также «Белогорье» проиграло московскому «Динамо» в третьей игре на пути к финалу.

Плавание, футбол или волейбол: какие виды спорта среди белгородцев самые популярные?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Это часть игры»: белгородские «львы» поставили под угрозу своё место среди лидеровСухая победа: белгородские «львы» выиграли 11-й матч подряд
#Маргарита Водолажская#Видео#Белгородская область#Спорт#Белогорье#Волейбол#Новости Белгорода#Динамо#Белгород
Подпишитесь
Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
Сегодня, 11:51
В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы приговорённых к принудительным работам
Сегодня, 13:27
Красноухие черепахи в Белгороде: откуда берутся и какую опасность несут Везёлке
Сегодня, 12:46
«Ищем варианты». Есть шанс вернуть белгородцам кинотеатры «Радуга» и «Победа»?
Сегодня, 09:58
«Не ожидал, что выиграю»: как белгородец, проигравший в одном шоу, победил в другом
Сегодня, 13:23
Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ
Сегодня, 09:43
"