Белгородцев отправили в Москву поддержать «львов» в очередном матче с «Динамо»

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
17 апреля в Москву отправились белгородские болельщики, чтобы поддержать «львов» в предстоящем матче. Он состоится сегодня в 19:00.
Это будет очередная игра полуфинальной серии чемпионата России, где клуб «Белогорье» вновь встретится со столичным «Динамо». Сейчас счёт 2:1 в пользу команды из Москвы, но у белгородских «львов» всё ещё есть возможность выйти в финал турнира.
Напомним, что в первой игре 10 апреля победило «Белогорье». Матч закончился счётом 3:2 в пользу «львов». Вторая игра полуфинальной серии осталась за соперником белгородцев. Также «Белогорье» проиграло московскому «Динамо» в третьей игре на пути к финалу.