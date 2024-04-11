На шаг ближе к финалу: белгородские «львы» обыграли москвичей в первой игре из трёх

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В первом сете «львы» обыграли москвичей, но во втором и третьем немного уступили, из-за чего пришлось играть ещё два сета. В четвёртом и пятом сетах белгородцы взяли реванш. В итоге матч закончился счётом 3:2 — 25:23, 21:25, 23:25, 25:19, 15:12.
Самым результативным игроком стал Мохамед Аль Хачдади — он принёс команде 26 очков. Павел Тетюхин за игру заработал 15 очков, а Георгий Заболотников — 12.
Решающий психологически момент, я думаю, был в третьей партии. Проигрывали много, пошли какие-то взгляды в пол, ненужные, неплейоффные, скажем так. Но завелись, забили пару доигровочных мячей, Мохамед покричал, и это перенеслось на четвёртую партию, на пятую. Рад, что так сложилось, что перевернули, что сами начали играть гораздо чище и в тяжёлых моментах, которые у нас были на приёме с хорошей подачи «Динамо», мы справлялись все вместе, помогали друг другу.
Павел Тетюхин, капитан «Белогорья»
Всех желающих посетить игру белгородцев довозят до Тулы, где сейчас находится домашнее поле «Белогорья», на автобусах. На следующую игру, которая состоится уже завтра, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал организовать дополнительные автобусы, чтобы как можно больше болельщиков смогли поддержать команду.
«Львам» предстоит встретиться с москвичами ещё минимум два раза: завтра, 12 апреля, матч пройдёт в Туле, а 15 апреля — в Москве. При необходимости волейболисты сыграют ещё два матча, которые назначены на 17 и 20 апреля. Победа в этой серии игр определит, кто из волейболистов пройдёт в финал Суперлиги.
Отметим, что «Белогорье» на протяжении пяти лет не могло обыграть москвичей, но в феврале этого года взяло первый реванш.