На шаг ближе к финалу: белгородские «львы» обыграли москвичей в первой игре из трёх

«Львам» предстоит встретиться с москвичами ещё минимум два раза: завтра, 12 апреля, матч пройдёт в Туле, а 15 апреля — в Москве. При необходимости волейболисты сыграют ещё два матча, которые назначены на 17 и 20 апреля. Победа в этой серии игр определит, кто из волейболистов пройдёт в финал Суперлиги.