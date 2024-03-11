Белгородские «львы» поздравили женщин с 8 Марта 13-й победой подряд

Капитан ВК «Белогорье» Павел Тетюхин добавил, что в игре было много долгих розыгрышей, а белгородцы допустили ряд ошибок. Многое не получалось, от чего было много нервных действий, однако волейболист рад, что получилось доиграть этот матч.