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Фото из архива ВК «Белогорье»

Белгородские «львы» поздравили женщин с 8 Марта 13-й победой подряд

11 марта 2024, 07:53
Фото: Группа ВК «Белогорье» в соцсети
Фото из архива ВК «Белогорье»

ВК «Белогорье» вернулся на третье место в чемпионате страны

Белгородцы выиграли в Туле у «Кузбасса» и вернули третье место в чемпионате страны. Это стало для «Белогорья» 13-й победой подряд, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

Белгородские «львы» в Туле победили «Кузбасс». Это стало 13-й подряд победой «Белогорья», что позволило ему вернуть третье место в чемпионате страны. Победа стала подарком для болельщиц в честь Международного женского дня.

В первом сете лидировал «Кузбасс», но второй сет, напротив, провалил. В третьем также лидировали белгородцы, но противник стал играть лучше.

В матче больше всего очков у «львов» набрал Мохамед Аль Хачдади — 26. Георгий Заболотников на очко улучшил личный рекорд и заработал 18. Цзинъинь Чжан набрал 15 очков. Игра завершилась счётом 3:1 (28:26, 25:14, 25:27, 25:17) в пользу ВК «Белогорье».

Как отметил главный тренер «львов» Александр Волков, «Кузбасс» совершал меньше ошибок в первой партии, а белгородцы входили в игру постепенно. Тем не менее он считает, что игра в целом прошла нормально.

«Не могу сказать, что в этой игре был какой-то переломный момент. В принципе, играли нормально для сегодняшнего дня», — сказал Волков.

Капитан ВК «Белогорье» Павел Тетюхин добавил, что в игре было много долгих розыгрышей, а белгородцы допустили ряд ошибок. Многое не получалось, от чего было много нервных действий, однако волейболист рад, что получилось доиграть этот матч.

Напомним, ранее белгородские «львы» одержали 12-ю победу подряд в Суперлиге. Белгородцы стали единственными, кто ещё ни разу не проиграл во втором круге. В начале марта «Белогорье» встречалось с «АСК» из Нижнего Новгорода. Игра завершилась счётом 3:0.

Ровно дюжина: белгородские «львы» снова одержали сокрушительную победу
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