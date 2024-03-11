Белгородские «львы» поздравили женщин с 8 Марта 13-й победой подряд

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Белгородские «львы» в Туле победили «Кузбасс». Это стало 13-й подряд победой «Белогорья», что позволило ему вернуть третье место в чемпионате страны. Победа стала подарком для болельщиц в честь Международного женского дня.
В первом сете лидировал «Кузбасс», но второй сет, напротив, провалил. В третьем также лидировали белгородцы, но противник стал играть лучше.
В матче больше всего очков у «львов» набрал Мохамед Аль Хачдади — 26. Георгий Заболотников на очко улучшил личный рекорд и заработал 18. Цзинъинь Чжан набрал 15 очков. Игра завершилась счётом 3:1 (28:26, 25:14, 25:27, 25:17) в пользу ВК «Белогорье».
Как отметил главный тренер «львов» Александр Волков, «Кузбасс» совершал меньше ошибок в первой партии, а белгородцы входили в игру постепенно. Тем не менее он считает, что игра в целом прошла нормально.
«Не могу сказать, что в этой игре был какой-то переломный момент. В принципе, играли нормально для сегодняшнего дня», — сказал Волков.
Капитан ВК «Белогорье» Павел Тетюхин добавил, что в игре было много долгих розыгрышей, а белгородцы допустили ряд ошибок. Многое не получалось, от чего было много нервных действий, однако волейболист рад, что получилось доиграть этот матч.
Напомним, ранее белгородские «львы» одержали 12-ю победу подряд в Суперлиге. Белгородцы стали единственными, кто ещё ни разу не проиграл во втором круге. В начале марта «Белогорье» встречалось с «АСК» из Нижнего Новгорода. Игра завершилась счётом 3:0.