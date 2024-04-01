Помогло плохое самочувствие противника? Белгородские «львы» вновь выиграли

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Вчера, 31 марта, белгородские «львы» сыграли в Туле с «Кузбассом». Этот матч принёс первую победу белгородцам в четвертьфинале. Игра закончилась счётом 3:0 — 25:16, 25:21, 25:12.
Игроками, показавшими выдающиеся результаты в этой игре, стали Мохаммед Али Хачдади — 21 очко, Павел Тетюхин — 11 очков, а также Георгий Заболотников и Цзинъинъ Чжан — они набрали по девять очков.
Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий отметил, что у многих игроков их команды наблюдаются проблемы со здоровьем, что и помешало им показать хорошую игру в этом матче. Тем не менее «львы» утверждают, что проблемы противника никак не повлияли на игру самих белгородцев.
Наш настрой, в первую очередь, наша игра — от этого отталкивались, потому что у соперника есть некоторые проблемы с игроками, что нас не должно волновать. Это не зависит от нас, поэтому мы сконцентрировались на том, что могли изменить: подготовке к игре, реализации какого-то своего физического преимущества. Мы сыграли свою игру, у соперника свои проблемы, с которыми он будет разбираться. Серия только началась, никакой эйфории нет.
Павел Тетюхин, капитан «Белогорья»