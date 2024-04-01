Помогло плохое самочувствие противника? Белгородские «львы» вновь выиграли

Главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий отметил, что у многих игроков их команды наблюдаются проблемы со здоровьем, что и помешало им показать хорошую игру в этом матче. Тем не менее «львы» утверждают, что проблемы противника никак не повлияли на игру самих белгородцев.