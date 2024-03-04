Ровно дюжина: белгородские «львы» снова одержали сокрушительную победу

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
«Львы» одержали 12-ю победу подряд. На сегодняшний день «Белогорье» остаётся единственной командой 27-го тура PARI Суперлиги, которая не проиграла во втором круге ни одной игры.
На этот раз белгородцы сыграли с «АСК» из Нижнего Новгорода. Встреча закончилась счётом 3:0 в пользу ВК «Белогорья»: 25:22, 25:20, 25:21.
Самыми результативными игроками в этом матче стали Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан, набравшие по 14 очков. Ещё 12 очков заработал Иван Подребинкин.
Следующий матч «львы» проведут в Туле. В Международный женский день, 8 марта, они встретятся с кемеровским «Кузбассом».