Ровно дюжина: белгородские «львы» снова одержали сокрушительную победу

«Белогорье» в 12-й раз одержало победу в Суперлиге

Белгородцы стали единственными, кто ещё ни разу не проиграл во втором круге. В начале марта «львы» встретились с командой из Нижнего Новгорода. Подробности сообщили на официальном сайте ВК «Белогорье».