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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Кадр с матча

Ровно дюжина: белгородские «львы» снова одержали сокрушительную победу

4 марта 2024, 08:03
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Кадр с матча

«Белогорье» в 12-й раз одержало победу в Суперлиге

Белгородцы стали единственными, кто ещё ни разу не проиграл во втором круге. В начале марта «львы» встретились с командой из Нижнего Новгорода. Подробности сообщили на официальном сайте ВК «Белогорье».

«Львы» одержали 12-ю победу подряд. На сегодняшний день «Белогорье» остаётся единственной командой 27-го тура PARI Суперлиги, которая не проиграла во втором круге ни одной игры.

На этот раз белгородцы сыграли с «АСК» из Нижнего Новгорода. Встреча закончилась счётом 3:0 в пользу ВК «Белогорья»: 25:22, 25:20, 25:21.

Самыми результативными игроками в этом матче стали Павел Тетюхин и Цзинъинь Чжан, набравшие по 14 очков. Ещё 12 очков заработал Иван Подребинкин.

Следующий матч «львы» проведут в Туле. В Международный женский день, 8 марта, они встретятся с кемеровским «Кузбассом».

Сухая победа: белгородские «львы» выиграли 11-й матч подряд
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