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2024
Ровно дюжина: белгородские «львы» снова одержали сокрушительную победу
Белгородцы стали единственными, кто ещё ни разу не проиграл во втором круге. В начале марта «львы» встретились с командой из Нижнего Новгорода. Подробности сообщили на официальном сайте ВК «Белогорье».
4 марта, 08:03
Сухая победа: белгородские «львы» выиграли 11-й матч подряд
Матч состоялся в Туле, соперником белгородцев стал «Факел» из Нового Уренгоя. «Львам» удалось набрать максимальное количество баллов в каждом сете из трёх быстрее противника. Подробности сообщили на официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье».
29 февраля, 06:41
«Белогорье» бьёт рекорды: белгородские волейболисты продолжают удивлять Суперлигу
Волейболисты из Белгорода обыграли в пяти сетах «Динамо» из Ленинградской области.
24 февраля, 19:21
Спустя почти 10 лет: белгородские «львы» обыграли «Зенит-Казань» у них дома
В матче 20-го тура PARI Суперлиги, который проходил в Казани, волейболисты из Белгорода победили в трёх партиях. Подобного не случалось с октября 2014 года.
4 февраля, 09:33
2023
Это было Клёва! Как белгородские болельщики помогли «Белогорью» обыграть «Зенит»
16 ноября 2023, 16:53
Центральный блокирующий «Белогорья» покидает клуб
Игорь Филиппов переходит в другую российскую команду, сообщили на сайте «Белогорья».
16 мая 2023, 10:36
«Белогорье» стало пятой командой страны
В решающем поединке серии за пятое место белгородские «львы» уверенно переиграли «Динамо-ЛО».
15 мая 2023, 14:33
«Белогорье» уступило в четвёртом матче серии за пятое место
Белгородские волейболисты проиграли «Динамо-ЛО» в трёх партиях. Судьба серии решится в решающем пятом матче.
11 мая 2023, 09:53
Волейболисты «Белогорья» обыграли кемеровский «Кузбасс»
В матче чемпионата России волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над «Кузбассом» со счётом 3:0. Это гарантировало белгородцам пятое место в регулярном чемпионате, поделились в пресс-службе клуба.
13 марта 2023, 13:13
«Львы» выгрызли победу: волейболисты «Белогорья» обыграли петербургский «Зенит»
В 24-м туре PARI Суперлиги волейболисты «Белогорья» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 3:1. Матч состоялся накануне, подробности сообщили в пресс-службе клуба.
20 февраля 2023, 12:12
2022
«Белогорье» сломило сопротивление «Динамо-ЛО». Команды набирали по 60 очков в партии
Счёт 3:0 не в полной мере отображает соотношение сил на волейбольной площадке — борьба была очень упорной.
1 декабря 2022, 06:53
ВК «Белогорье» уступил в гостях «Уралу»
В Уфе прошёл домашний матч «Урала» в Суперлиге сезона 2022/2023, хозяева были сильнее в четырёх партиях.
10 октября 2022, 10:58

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