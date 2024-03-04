Спустя почти 10 лет: белгородские «львы» обыграли «Зенит-Казань» у них дома

В матче 20-го тура PARI Суперлиги, который проходил в Казани, волейболисты из Белгорода победили в трёх партиях. Подобного не случалось с октября 2014 года.