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Волейбол

Четвёртая подряд победа: белгородские «львы» отличились в Самаре

29 января 2024, 07:25
Фото: vk.com/belogorievolley
Волейбол

«Белогорье» победило самарскую «Нову» в трёх партиях

Команда из Новокуйбышевска крупно проиграла белгородцам. Для хозяев это стало худшей игрой за сезон, рассказали в пресс-службе ВК «Белогорье».

«Белогорье» обыграло самарцев 28 января. Матч между «львами» и «Новой» из Новокуйбышевска завершился счётом 3:0 (25:16, 25:13, 25:15). У хозяев получилась худшая игра в сезоне.

Победа в Новокуйбышевске стала для белгородцев четвёртой подряд в чемпионате. Как добавили в пресс-службе клуба, «Нова» уже проигрывала в трёх партиях, однако с разницей в 31 очко её не обыгрывал никто.

В состав «Белогорья» после нескольких пропущенных игр вернулся китайский доигровщик Цзинъинь Чжан. Играли в этот раз за «львов» также Роман Порошин, Мохамед Аль Хачдади, Сергей Червяков, Георгий Заболотников, Павел Тетюхин и Валентин Кротков.

Лучшим бомбардиром матча стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 16 очков. По десять очков команде принесли Павел Тетюхин и Георгий Заболотников. Цзинъинь Чжан заработал в копилку «Белогорья» ещё девять очков.

Ранее «львы» взяли реванш у оренбургского «Нефтяника». «Белогорье» победило противника со счётом 3:0. В октябре белгородцы проиграли соперникам со счётом 3:1.

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