Четвёртая подряд победа: белгородские «львы» отличились в Самаре

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
«Белогорье» обыграло самарцев 28 января. Матч между «львами» и «Новой» из Новокуйбышевска завершился счётом 3:0 (25:16, 25:13, 25:15). У хозяев получилась худшая игра в сезоне.
Победа в Новокуйбышевске стала для белгородцев четвёртой подряд в чемпионате. Как добавили в пресс-службе клуба, «Нова» уже проигрывала в трёх партиях, однако с разницей в 31 очко её не обыгрывал никто.
В состав «Белогорья» после нескольких пропущенных игр вернулся китайский доигровщик Цзинъинь Чжан. Играли в этот раз за «львов» также Роман Порошин, Мохамед Аль Хачдади, Сергей Червяков, Георгий Заболотников, Павел Тетюхин и Валентин Кротков.
Лучшим бомбардиром матча стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 16 очков. По десять очков команде принесли Павел Тетюхин и Георгий Заболотников. Цзинъинь Чжан заработал в копилку «Белогорья» ещё девять очков.
Ранее «львы» взяли реванш у оренбургского «Нефтяника». «Белогорье» победило противника со счётом 3:0. В октябре белгородцы проиграли соперникам со счётом 3:1.