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Фотография с матча

Реванш взят: белгородские «львы» разгромили оренбургский «Нефтяник»

17 января 2024, 09:54
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Фотография с матча

«Белогорье» выиграло у оренбургского «Нефтяника»

В октябре белгородские «львы» встретились с «Нефтяником» и проиграли ему со счётом 3:1. В этот раз, в январе, белгородцы взяли реванш и победили оренгбуржцев со счётом 3:0. Подробности сообщили на официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье».

Волейбольный клуб «Белогорье» на домашнем поле в Туле встретился с оренбургским «Нефтяником». Игра закончилась победой «львов»: счёт составил 3:0. Во всех трёх сетах белгородцы были впереди противника на несколько очков — 25:18, 25:14, 31:29.

Самым результативным игроком в этом матче стал Мохамед Аль Хачдади: он набрал 20 очков, в атаке находился 71% игры. Также отличились Станислав Маслиёв — он заработал 14 очков и Георгий Заболотников — девять очков.

Главный тренер «Белогорья» остался доволен волейболистами и прошедшей игрой. «То, как мы тренировались в последнее время, как ребята сегодня играли — приятно смотреть. Даже ничего не надо менять и подсказывать», — отметил Александр Волков.

Прошлая игра белгородцев с «Нефтяником» закончилась победой противника: в октябре счёт составил 3:1.

Отметим, что ранее «львы» обыграли «Газпром-Югру» в Сургуте. Счёт также составил 3:0. Однако 2024 год у ВК «Белогорье» начался с поражения. Команда проиграла на встрече с «Енисеем» в Красноярске со счётом 2:3.

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#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Победа#Реванш#Белгород#Белгородский волейбол#Александра Склярова
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