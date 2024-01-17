Реванш взят: белгородские «львы» разгромили оренбургский «Нефтяник»

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Волейбольный клуб «Белогорье» на домашнем поле в Туле встретился с оренбургским «Нефтяником». Игра закончилась победой «львов»: счёт составил 3:0. Во всех трёх сетах белгородцы были впереди противника на несколько очков — 25:18, 25:14, 31:29.
Самым результативным игроком в этом матче стал Мохамед Аль Хачдади: он набрал 20 очков, в атаке находился 71% игры. Также отличились Станислав Маслиёв — он заработал 14 очков и Георгий Заболотников — девять очков.
Главный тренер «Белогорья» остался доволен волейболистами и прошедшей игрой. «То, как мы тренировались в последнее время, как ребята сегодня играли — приятно смотреть. Даже ничего не надо менять и подсказывать», — отметил Александр Волков.
Прошлая игра белгородцев с «Нефтяником» закончилась победой противника: в октябре счёт составил 3:1.
Отметим, что ранее «львы» обыграли «Газпром-Югру» в Сургуте. Счёт также составил 3:0. Однако 2024 год у ВК «Белогорье» начался с поражения. Команда проиграла на встрече с «Енисеем» в Красноярске со счётом 2:3.