Реванш взят: белгородские «львы» разгромили оренбургский «Нефтяник»

«Белогорье» выиграло у оренбургского «Нефтяника»

В октябре белгородские «львы» встретились с «Нефтяником» и проиграли ему со счётом 3:1. В этот раз, в январе, белгородцы взяли реванш и победили оренгбуржцев со счётом 3:0. Подробности сообщили на официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье».