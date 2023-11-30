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Волейбол

Белгородские «львы» разгромили ещё один «Зенит»

30 ноября 2023, 10:18
Фото: официальный сайт волейбольного клуба «Белогорье»
Волейбол

«Белогорье» обыграло «Зенит» в Санкт-Петербурге

Игра состоялась в Северной столице 29 ноября. Петербуржцы взяли вверх только в первом сете, в остальных белгородцы лидировали, что помогло выиграть матч. Подробности сообщили на официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье».

Белгородские волейболисты встретились с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в матче восьмого тура PARI Суперлиги 29 ноября. «Львы» победили со счётом 3:1. Белгородцы уступили хозяину поля только в первом сете: 25:20, 20:25, 22:25, 21:25.

Среди белгородцев по итогам игры Мохамед Аль Хачдади и Цзинъинь Чжан отличились по 20 раз, Павел Тетюхин и Георгий Заболотников — по 10 раз.

Следующая игра белгородцев пройдёт в Минске. Там 2 декабря «львы» встретятся с солигорским «Шахтёром».

Напомним, что ранее белгородские волейболисты не смогли пройти в полуфинал Кубка России, поскольку проиграли «Локомотиву». Вместе с тем в Туле «львы» обыграли «Зенит-Казань».

Белгородские «львы» поражением завершили выступления в Кубке России
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#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Победа#Зенит#Санкт-петербург#Белгород#Александра Склярова
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