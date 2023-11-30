Белгородские «львы» разгромили ещё один «Зенит»

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Белгородские волейболисты встретились с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в матче восьмого тура PARI Суперлиги 29 ноября. «Львы» победили со счётом 3:1. Белгородцы уступили хозяину поля только в первом сете: 25:20, 20:25, 22:25, 21:25.
Среди белгородцев по итогам игры Мохамед Аль Хачдади и Цзинъинь Чжан отличились по 20 раз, Павел Тетюхин и Георгий Заболотников — по 10 раз.
Следующая игра белгородцев пройдёт в Минске. Там 2 декабря «львы» встретятся с солигорским «Шахтёром».
Напомним, что ранее белгородские волейболисты не смогли пройти в полуфинал Кубка России, поскольку проиграли «Локомотиву». Вместе с тем в Туле «львы» обыграли «Зенит-Казань».