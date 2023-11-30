Белгородские «львы» разгромили ещё один «Зенит»

«Белогорье» обыграло «Зенит» в Санкт-Петербурге

Игра состоялась в Северной столице 29 ноября. Петербуржцы взяли вверх только в первом сете, в остальных белгородцы лидировали, что помогло выиграть матч. Подробности сообщили на официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье».