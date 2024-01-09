Череда поражений в Сибири: белгородские «львы» проиграли «Енисею»

2024 год у ВК «Белогорье» начался с поражений. Очередной проигрыш у «львов» произошёл в игре против «Енисея» в Красноярске. Матч состоялся накануне и завершился счётом 3:2. В 15-м туре команда не смогла прервать череду поражений в Сибири.