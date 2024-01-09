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Фото из архива ВК «Белогорье»

Череда поражений в Сибири: белгородские «львы» проиграли «Енисею»

9 января 2024, 08:49
Фото: vk.com/belogorievolley
Фото из архива ВК «Белогорье»

«Белогорье» потерпело поражение в Красноярске

«Белогорье» уступило сопернику в Красноярске со счётом 3:2, рассказали в пресс-службе волейбольного клуба. Игра между командами прошла накануне. 2024 год белгородцы начали с поражений.

2024 год у ВК «Белогорье» начался с поражений. Очередной проигрыш у «львов» произошёл в игре против «Енисея» в Красноярске. Матч состоялся накануне и завершился счётом 3:2. В 15-м туре команда не смогла прервать череду поражений в Сибири.

В матче было пять сетов с результатами 17:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:7. Самым результативным игроком у белгородцев стал Мохамед Аль Хачдади с результатом в 22 очка, Георгий Заболотников набрал 17, а Павел Тетюхин — 15.

Следующий матч чемпионата тоже будет выездным. 12 января «Белогорье» сыграет в Сургуте с командой «Газпром-Югра».

Ранее белгородцы проиграли «Уралу» из Уфы. Встреча завершилась счётом 3:1 в пользу противника. Победить «львам» удалось только в третьем сете. Самыми результативными игроками «Белогорья» были уже упомянутые Аль Хачдади, Тетюхин и Заболотников.

Белгородские «львы» проиграли «Уралу» в первом матче 2024 года
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