Белгородские «львы» прервали серию поражений в чемпионате России по волейболу

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру» всухую в Сургуте. «Львы» победили со счётом 3:0.
Открыл счёт пайпом Павел Тетюхин. В первом сете белгородская команда заработала 25 очков, а соперники — 18. Вторая партия закончилась также победой белгородцев со счётом 28:26. Третий сет завершился счётом 25:22.
Самым результативным игроком в «Белогорье» стал Мохамед Аль Хачдади (18 очков). Всего на два мяча меньше у Павла Тетюхина.
16 января «Белогорье» сыграет в Туле с «Нефтяником» из Оренбурга.
Напомним, что 2024 год у ВК «Белогорье» начался с поражения. Команда проиграла на встрече с «Енисеем» в Красноярске. Матч завершился счётом 3:2.