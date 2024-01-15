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Волейбол

Белгородские «львы» прервали серию поражений в чемпионате России по волейболу

15 января 2024, 08:49
Фото: vk.com/belogorievolley
Волейбол

«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру» в Сургуте

Белгородская волейбольная команда прервала серию поражений в чемпионате России, сообщает пресс-служба волейбольного клуба. Игра завершилась счётом 3:0 в пользу белгородцев. Самым результативным игроком у «львов» стал Мохамед Аль Хачдади.

«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру» всухую в Сургуте. «Львы» победили со счётом 3:0.

Открыл счёт пайпом Павел Тетюхин. В первом сете белгородская команда заработала 25 очков, а соперники — 18. Вторая партия закончилась также победой белгородцев со счётом 28:26. Третий сет завершился счётом 25:22.

Самым результативным игроком в «Белогорье» стал Мохамед Аль Хачдади (18 очков). Всего на два мяча меньше у Павла Тетюхина.

16 января «Белогорье» сыграет в Туле с «Нефтяником» из Оренбурга.

Напомним, что 2024 год у ВК «Белогорье» начался с поражения. Команда проиграла на встрече с «Енисеем» в Красноярске. Матч завершился счётом 3:2.

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#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Сургут#Волейбол#Победа#Павел Тетюхин#Белгород#Алина Харина
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