«Белогорье» потерпело первое поражение в волейбольной Суперлиге

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
В субботу, 28 октября, волейбольный клуб «Белогорье» потерпел неудачу в матче с клубом «Нефтяник» из Оренбурга. Встреча завершилась счётом 3:1 в пользу противника: 19:25, 25:23, 32:30, 25:23.
Белгородцы играли с «Нефтяником» почти тем же составом, но к ним присоединился диагональный Мохамед Аль Хачдади. Этот матч стал первой выездной игрой для белгородцев в Суперлиге.
За оренбургский клуб в настоящий момент выступает воспитанник «львов» Егор Сиденко. Главный тренер «Белогорья» Александр Волков и капитан Павел Тетюхин остались довольны экс-игроком.
Было много защит, много доигровок. Во второй партии все было в наших руках, но вышел Егор Сиденко на подачу. Молодец! Подавал, как в золотые годы. Я за него рад. За свою команду не сильно рад. Но ничего, такое случается.
Павел Тетюхин
Напомним, что белгородские волейболисты этот сезон будут жить и тренироваться в Туле из-за запрета проводить матчи в Белгородской области.