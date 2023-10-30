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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Фото с игры

«Белогорье» потерпело первое поражение в волейбольной Суперлиге

30 октября 2023, 13:46
Фото: группа "Волейбольный клуб "Белогорье""
Фото с игры
Игра третьей тура PARI Суперлиги против «Нефтяника» закончилась для белгородцев проигрышем. Это был первый матч для белгородцев вне домашней площадки — игра состоялась в Оренбурге.

В субботу, 28 октября, волейбольный клуб «Белогорье» потерпел неудачу в матче с клубом «Нефтяник» из Оренбурга. Встреча завершилась счётом 3:1 в пользу противника: 19:25, 25:23, 32:30, 25:23.

Белгородцы играли с «Нефтяником» почти тем же составом, но к ним присоединился диагональный Мохамед Аль Хачдади. Этот матч стал первой выездной игрой для белгородцев в Суперлиге.

За оренбургский клуб в настоящий момент выступает воспитанник «львов» Егор Сиденко. Главный тренер «Белогорья» Александр Волков и капитан Павел Тетюхин остались довольны экс-игроком.

Было много защит, много доигровок. Во второй партии все было в наших руках, но вышел Егор Сиденко на подачу. Молодец! Подавал, как в золотые годы. Я за него рад. За свою команду не сильно рад. Но ничего, такое случается.
Павел Тетюхин

Напомним, что белгородские волейболисты этот сезон будут жить и тренироваться в Туле из-за запрета проводить матчи в Белгородской области.

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