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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Кадр с матча

Белгородские «львы» проиграли «Уралу» в первом матче 2024 года

7 января 2024, 08:25
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Кадр с матча

Волейбольный клуб «Белогорье» начал 2024 год с проигрыша

Белгородские «львы» не сумели победить в матче с «Уралом», прибывшим в Тулу из Уфы. Матч закончился со счётом 1:3 в пользу противника. Подробности игры рассказали на официальном сайте волейбольного клуба.

Игра проходила на домашнем поле белгородцев. Встреча двух команд началась с минуты молчания в память о недавней трагедии в Белгороде: обстреле ВСУ, в результате которого погибли 25 человек, включая пятерых детей.

Первый матч 2024 года для белгородских волейболистов начался неудачно: два сета подряд в игре вели гости, победить «львы» смогли только в третьем сете. Игра закончилась со счётом 1:3 в пользу «Урала» (20:25, 20:25, 25:20, 24:26).

Самыми результативными игроками в этом матче стали Мохамед Али Хачдади — 16 очков, Павел Тетюхин — 14 очков и Георгий Заболотников — девять очков.

Старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов считает, что волейболисты не справились в тех моментах игры, где это сделать могли. А доигровщик Цзинъинь Чжан высказал мнение, что «матч прошёл в целом неплохо, однако есть, над чем поработать, к чему стремиться, и сегодня команда не очень слаженно работала».

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