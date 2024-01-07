Белгородские «львы» проиграли «Уралу» в первом матче 2024 года

Старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов считает, что волейболисты не справились в тех моментах игры, где это сделать могли. А доигровщик Цзинъинь Чжан высказал мнение, что «матч прошёл в целом неплохо, однако есть, над чем поработать, к чему стремиться, и сегодня команда не очень слаженно работала».