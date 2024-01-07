Белгородские «львы» проиграли «Уралу» в первом матче 2024 года

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Игра проходила на домашнем поле белгородцев. Встреча двух команд началась с минуты молчания в память о недавней трагедии в Белгороде: обстреле ВСУ, в результате которого погибли 25 человек, включая пятерых детей.
Первый матч 2024 года для белгородских волейболистов начался неудачно: два сета подряд в игре вели гости, победить «львы» смогли только в третьем сете. Игра закончилась со счётом 1:3 в пользу «Урала» (20:25, 20:25, 25:20, 24:26).
Самыми результативными игроками в этом матче стали Мохамед Али Хачдади — 16 очков, Павел Тетюхин — 14 очков и Георгий Заболотников — девять очков.
Старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов считает, что волейболисты не справились в тех моментах игры, где это сделать могли. А доигровщик Цзинъинь Чжан высказал мнение, что «матч прошёл в целом неплохо, однако есть, над чем поработать, к чему стремиться, и сегодня команда не очень слаженно работала».