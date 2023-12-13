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Волейбол

Время проигрыша: белгородские «львы» уступили на встрече с «Динамо-ЛО»

13 декабря 2023, 06:37
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Волейбол

«Белогорье» проиграло «Динамо-ЛО»

Матч проходил в Туле — на домашней площадке белгородцев. Игра с волейболистами из Соснового Бора Ленинградской области прошла напряжённо: пришлось устраивать пятый сет для определения победителя. Подробности рассказали на официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье».

Игра между командами «Белогорье» и «Динамо-ЛО» состоялась в рамках 10-го тура PARI Суперлиги. По окончании четвёртой партии была ничья, поэтому решили провести укороченный пятый сет. По его итогам победителями стали гости — «Динамо-ЛО». Белгородцы проиграли со счётом 2:3 — 25:19, 22:25, 22:25, 25:21, 10:15.

Самыми результативными игроками матча у белгородцев стали Иван Подребинкин — 18 очков, Георгий Заболотников — 13 очков и Павел Тетюхин — 11 очков.

Старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов высказал своё мнение насчёт поражения.

В пятой партии, как и в других проигранных, сказался приём. Нас начали отводить от сетки, и мы были вынуждены играть на высоких мячах и организованном блоке, что для нас сегодня оказалось довольно сложно.
Леонид Кузнецов
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#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Львы#Белгород#Динамо-ЛО#Александра Склярова
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