Время проигрыша: белгородские «львы» уступили на встрече с «Динамо-ЛО»

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Игра между командами «Белогорье» и «Динамо-ЛО» состоялась в рамках 10-го тура PARI Суперлиги. По окончании четвёртой партии была ничья, поэтому решили провести укороченный пятый сет. По его итогам победителями стали гости — «Динамо-ЛО». Белгородцы проиграли со счётом 2:3 — 25:19, 22:25, 22:25, 25:21, 10:15.
Самыми результативными игроками матча у белгородцев стали Иван Подребинкин — 18 очков, Георгий Заболотников — 13 очков и Павел Тетюхин — 11 очков.
Старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов высказал своё мнение насчёт поражения.
В пятой партии, как и в других проигранных, сказался приём. Нас начали отводить от сетки, и мы были вынуждены играть на высоких мячах и организованном блоке, что для нас сегодня оказалось довольно сложно.
Леонид Кузнецов