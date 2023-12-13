Время проигрыша: белгородские «львы» уступили на встрече с «Динамо-ЛО»

Игра между командами «Белогорье» и «Динамо-ЛО» состоялась в рамках 10-го тура PARI Суперлиги. По окончании четвёртой партии была ничья, поэтому решили провести укороченный пятый сет. По его итогам победителями стали гости — «Динамо-ЛО». Белгородцы проиграли со счётом 2:3 — 25:19, 22:25, 22:25, 25:21, 10:15.