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ВК «Белогорье»

Без Тетюхина, но всё же уверенно: «Белогорье» выиграло в последней домашней игре года

21 декабря 2023, 07:01
Фото: vk.com/belogorievolley
ВК «Белогорье»

Волейболисты «Белогорья» обыграли нижегородский АСК

Матч завершился счётом 3:1 в пользу «львов». Только в третьем сете гостям из Нижнего Новгорода удалось взять верх: капитан белгородцев связывает это с тем, что выпустил на площадку неопытного связующего. Подробности сообщили в пресс-службе ВК «Белогорье».

Последний домашний матч текущего года в рамках чемпионата России для белгородцев завершился победой. «Львы» обыграли АСК из Нижнего Новгорода — 3:1.

Встреча команд состоялась 20 декабря. Первое очко белгородцам принёс Цзинъинь Чжан, у которого, к слову, накануне был день рождения: спортсмену исполнилось 24 года. Ошибок у «львов» было немного, была хорошая игра в атаке. Роман Порошин помогал коллегам на сетке. В итоге два первых сета остались за «Белогорьем» — 25:20, 25:19.

Однако в третьем сете преимущество перехватили нижегородские гости. Белгородцы начали ошибаться, и в итоге волейболисты АСК опередили хозяев — 27:29.

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков взял ответственность за этот сет на себя. Он выпустил молодого связующего, которому, по оценке Волкова, играть пока всё-таки рано. В то же время вице-капитан «львов» Валентин Кротков признал, что они не справились «с какими-то эмоциями» и немного расслабились.

Впрочем, в четвёртом сете белгородцы собрались и сразу же ушли в отрыв. Цзинъинь Чжан не только открыл, но и поставил точку в игре — 25:19.

Самым результативным игроком у белгородцев стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 20 очков. Георгий Заболотников и Цзинъинь Чжан набрали по 13 очков. Как отметили в пресс-службе «Белогорья», впервые за три последних чемпионата на площадке не было капитана Павла Тетюхина — из-за болезни.

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