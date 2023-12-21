Без Тетюхина, но всё же уверенно: «Белогорье» выиграло в последней домашней игре года

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков взял ответственность за этот сет на себя. Он выпустил молодого связующего, которому, по оценке Волкова, играть пока всё-таки рано. В то же время вице-капитан «львов» Валентин Кротков признал, что они не справились «с какими-то эмоциями» и немного расслабились.