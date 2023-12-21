Без Тетюхина, но всё же уверенно: «Белогорье» выиграло в последней домашней игре года

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:04
Последний домашний матч текущего года в рамках чемпионата России для белгородцев завершился победой. «Львы» обыграли АСК из Нижнего Новгорода — 3:1.
Встреча команд состоялась 20 декабря. Первое очко белгородцам принёс Цзинъинь Чжан, у которого, к слову, накануне был день рождения: спортсмену исполнилось 24 года. Ошибок у «львов» было немного, была хорошая игра в атаке. Роман Порошин помогал коллегам на сетке. В итоге два первых сета остались за «Белогорьем» — 25:20, 25:19.
Однако в третьем сете преимущество перехватили нижегородские гости. Белгородцы начали ошибаться, и в итоге волейболисты АСК опередили хозяев — 27:29.
Главный тренер «Белогорья» Александр Волков взял ответственность за этот сет на себя. Он выпустил молодого связующего, которому, по оценке Волкова, играть пока всё-таки рано. В то же время вице-капитан «львов» Валентин Кротков признал, что они не справились «с какими-то эмоциями» и немного расслабились.
Впрочем, в четвёртом сете белгородцы собрались и сразу же ушли в отрыв. Цзинъинь Чжан не только открыл, но и поставил точку в игре — 25:19.
Самым результативным игроком у белгородцев стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 20 очков. Георгий Заболотников и Цзинъинь Чжан набрали по 13 очков. Как отметили в пресс-службе «Белогорья», впервые за три последних чемпионата на площадке не было капитана Павла Тетюхина — из-за болезни.