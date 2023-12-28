«Белогорье» завершило 2023 год обидным поражением в Кемерово

Однако игра завершилась со счётом 3:2 в пользу кемеровского «Кузбасса». Определили победителя за пять партий со следующим количеством очков: 21:25, 22:25, 25:23, 26:24, 15:13. 24 очка белгородцам набрал Мохамед Аль Хачдади. Результативным игроком «львов» остаётся Цзинъинь Чжан. В этот раз он заработал 20 очков, а Павел Тетюхин — ещё 13.