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ВК «Белогорье»

«Белогорье» завершило 2023 год обидным поражением в Кемерово

28 декабря 2023, 10:11
Фото: vk.com/belogorievolley
ВК «Белогорье»

«Белогорье» проиграло «Кузбассу» со счётом 3:2

Встреча «Кузбасса» и «Белогорья» стала главным матчем 13-го тура. Победитель этой игры определился только на тай-брейке. В этот раз белгородцы уступили соперникам, а в самом волейбольном клубе поражение назвали обидным.

2023 год завершился для ВК «Белогорье» обидным поражением. Белгородские «львы» проиграли «Кузбассу» в Кемерово. Встреча команд стала главным матчем 13-го тура. Победитель определился только на тай-брейке. Матч проходил в Кемерово 27 декабря.

Как сообщили в пресс-службе волейбольного клуба, белгородцы и их соперники боролись за четвёртое место в турнирной таблице и право преподнести болельщикам новогодний подарок. Команды взяли в свои составы самых сыгранных и сильных игроков.

Однако игра завершилась со счётом 3:2 в пользу кемеровского «Кузбасса». Определили победителя за пять партий со следующим количеством очков: 21:25, 22:25, 25:23, 26:24, 15:13. 24 очка белгородцам набрал Мохамед Аль Хачдади. Результативным игроком «львов» остаётся Цзинъинь Чжан. В этот раз он заработал 20 очков, а Павел Тетюхин — ещё 13.

Теперь «Кузбасс» в турнирной таблице на четвёртом месте, а «Белогорье» — на пятом. Однако белгородцы могут сдвинуться ниже, если «Динамо-ЛО» одержит победу в Нижнем Новгороде.

Следующий матч чемпионата с участием белгородцев состоится 4 января в Туле. Играть «львы» будут против уфимского «Урала».

Напомним, ранее ВК «Белогорье» выиграло в последней домашней игре года. Белгородцы обыграли нижегородский АСК со счётом 3:1.

Без Тетюхина, но всё же уверенно: «Белогорье» выиграло в последней домашней игре года
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#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Поражение#Игра#Кемерово#Павел Тетюхин#Белгород#Наталья Корявых#Чжан Цзининь#Мохамед Аль Хачдади
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