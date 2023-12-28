«Белогорье» завершило 2023 год обидным поражением в Кемерово

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
2023 год завершился для ВК «Белогорье» обидным поражением. Белгородские «львы» проиграли «Кузбассу» в Кемерово. Встреча команд стала главным матчем 13-го тура. Победитель определился только на тай-брейке. Матч проходил в Кемерово 27 декабря.
Как сообщили в пресс-службе волейбольного клуба, белгородцы и их соперники боролись за четвёртое место в турнирной таблице и право преподнести болельщикам новогодний подарок. Команды взяли в свои составы самых сыгранных и сильных игроков.
Однако игра завершилась со счётом 3:2 в пользу кемеровского «Кузбасса». Определили победителя за пять партий со следующим количеством очков: 21:25, 22:25, 25:23, 26:24, 15:13. 24 очка белгородцам набрал Мохамед Аль Хачдади. Результативным игроком «львов» остаётся Цзинъинь Чжан. В этот раз он заработал 20 очков, а Павел Тетюхин — ещё 13.
Теперь «Кузбасс» в турнирной таблице на четвёртом месте, а «Белогорье» — на пятом. Однако белгородцы могут сдвинуться ниже, если «Динамо-ЛО» одержит победу в Нижнем Новгороде.
Следующий матч чемпионата с участием белгородцев состоится 4 января в Туле. Играть «львы» будут против уфимского «Урала».
Напомним, ранее ВК «Белогорье» выиграло в последней домашней игре года. Белгородцы обыграли нижегородский АСК со счётом 3:1.