Это было Клёва! Как белгородские болельщики помогли «Белогорью» обыграть «Зенит»

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Победа «Белогорья» над действующим чемпионом России действительно получилась красивой и волевой. Матч исторического соперничества выдался напряжённым и интересным и для самих игроков, и для болельщиков. В чемпионате страны для белгородской волейбольной команды он стал 1001-м. А теперь о новой части «классики отечественного волейбола».
От ДС «Космос» из Белгорода команда болельщиков выехала в девять утра на двухэтажном автобусе. Компания получилась в стиле «ассорти», потому что собрались жители совершенно разных возрастов, а с трибун самой «Тулы-Арены» за игрой наблюдали и совсем юные белгородцы. Поддерживали дети свою команду не менее активно, чем закалённые годами любители волейбола. Особенно своими танцами на каждом удачном броске и полученном игровом очке, приближающем к победе.
Так почему двухэтажный автобус — «предвестник»? Секрет удалось узнать только после самого матча. Многие считают его уже практически счастливым. Те, кто успел побывать на многих играх, делятся, что при заказе для поездки болельщиков двухэтажного автобуса «Белогорье» часто выигрывает. Об этом упомянул и Даниил Пономарёв, который сопровождал болельщиков и занимался организацией поездки в качестве менеджера. Весьма интересное наблюдение. Как оказалось, и правда «рабочее». Хотя, может, дело в том, что автобус вмещает большую по численности команду поддержки, создающую дополнительную «волну» искреннего победного настроя для игроков?
В Тулу приехали за полтора часа до начала матча, чтобы встретить «львов», подготовить атрибутику и обозначить свой сектор. Несмотря на усталость после длинной дороги, энергии с фан-зоны на игровую площадку улетело много. У многих к концу матча просто не было голоса, а у кого-то и «здоровых рук» от мощных аплодисментов или отбивания подбадривающего ритма на весьма громком, кстати, барабане. От шума и возгласов закладывало уши.
Сектор D3 хорошо выделялся благодаря флагам с эмблемами, одетым «по форме» и громким болельщикам с боевым раскрасом в официальных цветах «Белогорья». А для тех, кто не успел себя «обозначить», в самом спортивном центре на пути к трибунным секторам можно было заглянуть в уголок фан-шопа с мерчем ВК «Белогорье» или нанести тематический аквагрим.
А прямо на входе гостей встречал заводной Клёва — символ белгородской волейбольной команды. Он активно взаимодействовал со своими приехавшими «львятами», фотографировался и забавно пританцовывал в холле. На протяжении всего матча Клёва сновал по рядам трибун, прыгая и размахивая руками, обнимаясь с болельщиками или приседая в предвкушении и хватаясь за голову во время неудач или напряжённых моментов. Не обошлось и без конфузов. Один раз от радости он почти потерял голову. В буквальном смысле. Однако сам Клёва и окружающие успели вовремя среагировать. Не менее зажигательными танцами символа команды и игроков поддерживали девушки-чирлидеры.
Особенной и интересной игра пятого тура являлась и по другим причинам. Сегодняшний тренер «Белогорья» — Александр Волков. Ранее он числился игроком команды «Зенита». Тренером «Зенита» остаётся Алексей Вербов. Получается, что сопернически-дружеская схватка проходила между бывшим игроком и его тренером, а теперь мужчины встретились уже как друзья-тренеры.
Матч начался не в пользу «Белогорья». Главный фаворит встречи быстро вошёл в кураж, показывая блестящие подачи, защиту и розыгрыши. Подбадривали игроков команды «Зенит-Казань» и любые неудачи нашей команды. Одна половина игровой площадки блистала улыбками, пока другая нервничала. Первый сет прошёл в их пользу со счётом 25:18.
С подобным настроем стартовал и второй сет. Игроки Казани стремительно набирали очки. Однако именно со второго сета атмосфера стала меняться. Для «Белогорья» настал переломный момент, который повернул удачу к ним лицом и воодушевил. Игра стала ещё напряжённее из-за счёта, идущего нос-в-нос. Казанский «Зенит» стал больше защищаться. Два эйса подряд от Павла Тетюхина помогли вырваться вперёд, а Цзинъинь Чжан совершил завершающий удар сета. «Белогорье» выиграло партию со счётом 34:32.
Третий сет окончился счётом 25:21. Все игроки выкладывались на полную, заставляя трибуны поочерёдно восторженно кричать. Однако и здесь «Зениту» обойти «Белогорье» не удалось.
Завершающий сет прошёл с тем же счётом в пользу команды Белгорода. Самая эмоциональная часть. Гости площадки окончательно стали терять хватку, ошибались, но нельзя сказать, что играли они плохо. Матч был достойным и сильным. В этом сете особенно отличился либеро «Белогорья» — Роман Брагин, а счёт закрыл Георгий Заболотников. Казалось, что ещё громче болельщики с трибун кричать не могут, но по окончании игры радостные крики заставили стены содрогаться.
Журналистка Бел.Ру тоже осталась под огромным впечатлением от этого исторического матча. Вспомнилась былая симпатия к волейболу в более раннем возрасте. И, похоже, набирает новые обороты. Матч получился красивым и захватывающим.
После игры болельщики дождались игроков у выхода из спортивного центра, чтобы поздравить лично, сделать памятные фото, взять автограф. Атмосфера этой встречи на самом деле ощущалась домашней, т. к. многие игроки видели знакомые лица, охотно общались с ними и проявляли интерес к «новоприбывшим». Все много шутили и обсуждали запомнившиеся моменты игры.
На обратном пути в Белгород автобус болельщиков был тихим. Сначала белгородцы поделились мыслями о том, что скучают по «домашним» играм, потом ещё раз поздравили друг друга с победой, а после практически все уснули. Уставшие, но счастливые.
Юлия, которая впервые поехала очно поприсутствовать на игре, рассказала, что восемнадцать лет ей исполнилось совсем недавно. Поэтому раньше за ходом матчей она смотрела по трансляции. Она также ждёт возвращения «Белогорья» домой.