Это было Клёва! Как белгородские болельщики помогли «Белогорью» обыграть «Зенит»

А прямо на входе гостей встречал заводной Клёва — символ белгородской волейбольной команды. Он активно взаимодействовал со своими приехавшими «львятами», фотографировался и забавно пританцовывал в холле. На протяжении всего матча Клёва сновал по рядам трибун, прыгая и размахивая руками, обнимаясь с болельщиками или приседая в предвкушении и хватаясь за голову во время неудач или напряжённых моментов. Не обошлось и без конфузов. Один раз от радости он почти потерял голову. В буквальном смысле. Однако сам Клёва и окружающие успели вовремя среагировать. Не менее зажигательными танцами символа команды и игроков поддерживали девушки-чирлидеры.