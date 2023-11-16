Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

"Белогорье" обыграло казанский "Зенит"

Это было Клёва! Как белгородские болельщики помогли «Белогорью» обыграть «Зенит»

16 ноября 2023, 16:53
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
"Белогорье" обыграло казанский "Зенит"

Поддержка болельщиков помогла «Белогорью» обыграть «Зенит» в Туле

Вчера в Туле прошёл матч пятого тура мужской Суперлиги. Играли «Белогорье» и «Зенит-Казань». Белгородские «львы» красиво вошли в топ-4 лидеров турнира с победой над фаворитом матча. О том, как белгородская команда совершила крупный «бум», расскажет журналистка Бел.Ру, побывавшая на игре.

Победа «Белогорья» над действующим чемпионом России действительно получилась красивой и волевой. Матч исторического соперничества выдался напряжённым и интересным и для самих игроков, и для болельщиков. В чемпионате страны для белгородской волейбольной команды он стал 1001-м. А теперь о новой части «классики отечественного волейбола».

«Автобус-предвестник»

От ДС «Космос» из Белгорода команда болельщиков выехала в девять утра на двухэтажном автобусе. Компания получилась в стиле «ассорти», потому что собрались жители совершенно разных возрастов, а с трибун самой «Тулы-Арены» за игрой наблюдали и совсем юные белгородцы. Поддерживали дети свою команду не менее активно, чем закалённые годами любители волейбола. Особенно своими танцами на каждом удачном броске и полученном игровом очке, приближающем к победе.

Так почему двухэтажный автобус — «предвестник»? Секрет удалось узнать только после самого матча. Многие считают его уже практически счастливым. Те, кто успел побывать на многих играх, делятся, что при заказе для поездки болельщиков двухэтажного автобуса «Белогорье» часто выигрывает. Об этом упомянул и Даниил Пономарёв, который сопровождал болельщиков и занимался организацией поездки в качестве менеджера. Весьма интересное наблюдение. Как оказалось, и правда «рабочее». Хотя, может, дело в том, что автобус вмещает большую по численности команду поддержки, создающую дополнительную «волну» искреннего победного настроя для игроков?

Поездка в Тулу на игру ВК "Белогорье"Поездка в Тулу на игру ВК "Белогорье"
Поездка в Тулу на игру ВК "Белогорье"Поездка в Тулу на игру ВК "Белогорье"
Поездка в Тулу на игру ВК "Белогорье"Поездка в Тулу на игру ВК "Белогорье"
Поездка в Тулу на игру ВК "Белогорье"Поездка в Тулу на игру ВК "Белогорье"
Поездка в Тулу на игру ВК "Белогорье"Поездка в Тулу на игру ВК "Белогорье"
Поездка в Тулу на игру ВК "Белогорье"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Подготовка и встреча с Клёвой

В Тулу приехали за полтора часа до начала матча, чтобы встретить «львов», подготовить атрибутику и обозначить свой сектор. Несмотря на усталость после длинной дороги, энергии с фан-зоны на игровую площадку улетело много. У многих к концу матча просто не было голоса, а у кого-то и «здоровых рук» от мощных аплодисментов или отбивания подбадривающего ритма на весьма громком, кстати, барабане. От шума и возгласов закладывало уши.

Команда болельщиков ВК "Белогорье"Команда болельщиков ВК "Белогорье"
Команда болельщиков ВК "Белогорье"Команда болельщиков ВК "Белогорье"
Команда болельщиков ВК "Белогорье"Команда болельщиков ВК "Белогорье"
Команда болельщиков ВК "Белогорье"Команда болельщиков ВК "Белогорье"
Команда болельщиков ВК "Белогорье"Команда болельщиков ВК "Белогорье"
Команда болельщиков ВК "Белогорье"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Сектор D3 хорошо выделялся благодаря флагам с эмблемами, одетым «по форме» и громким болельщикам с боевым раскрасом в официальных цветах «Белогорья». А для тех, кто не успел себя «обозначить», в самом спортивном центре на пути к трибунным секторам можно было заглянуть в уголок фан-шопа с мерчем ВК «Белогорье» или нанести тематический аквагрим.

ТулаТула
Тула-АренаТула-Арена
Болельщики ВК "Белогорье"Болельщики ВК "Белогорье"
Билет на игру ВК "Белогорье" и "Зенит-Казань"Билет на игру ВК "Белогорье" и "Зенит-Казань"
Встреча белгородских "львов"Встреча белгородских "львов"
Тула-Арена, входТула-Арена, вход
Фан-зона Вк "Белогорье", подготовка к матчуФан-зона Вк "Белогорье", подготовка к матчу
Игровой залИгровой зал
эмблемы ВК "Белогорье"эмблемы ВК "Белогорье"
Начало матча ВК "Белогорье" и "Зенит-Казань"Начало матча ВК "Белогорье" и "Зенит-Казань"
Мерч ВК "Белогорье", фан-шопМерч ВК "Белогорье", фан-шоп
Мерч ВК "Белогорье", фан-шопМерч ВК "Белогорье", фан-шоп
Открытие 5 тура мужской Суперлиги в ТулеОткрытие 5 тура мужской Суперлиги в Туле
Тула
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

А прямо на входе гостей встречал заводной Клёва — символ белгородской волейбольной команды. Он активно взаимодействовал со своими приехавшими «львятами», фотографировался и забавно пританцовывал в холле. На протяжении всего матча Клёва сновал по рядам трибун, прыгая и размахивая руками, обнимаясь с болельщиками или приседая в предвкушении и хватаясь за голову во время неудач или напряжённых моментов. Не обошлось и без конфузов. Один раз от радости он почти потерял голову. В буквальном смысле. Однако сам Клёва и окружающие успели вовремя среагировать. Не менее зажигательными танцами символа команды и игроков поддерживали девушки-чирлидеры.

Клева, символ ВК "Белогорье"Клева, символ ВК "Белогорье"
Клева, символ ВК "Белогорье"Клева, символ ВК "Белогорье"
Клева, символ ВК "Белогорье"Клева, символ ВК "Белогорье"
Клева, символ ВК "Белогорье"Клева, символ ВК "Белогорье"
Клева, символ ВК "Белогорье"Клева, символ ВК "Белогорье"
Клева, символ ВК "Белогорье"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Игра друзей

Особенной и интересной игра пятого тура являлась и по другим причинам. Сегодняшний тренер «Белогорья» — Александр Волков. Ранее он числился игроком команды «Зенита». Тренером «Зенита» остаётся Алексей Вербов. Получается, что сопернически-дружеская схватка проходила между бывшим игроком и его тренером, а теперь мужчины встретились уже как друзья-тренеры.

Ход матча

Матч начался не в пользу «Белогорья». Главный фаворит встречи быстро вошёл в кураж, показывая блестящие подачи, защиту и розыгрыши. Подбадривали игроков команды «Зенит-Казань» и любые неудачи нашей команды. Одна половина игровой площадки блистала улыбками, пока другая нервничала. Первый сет прошёл в их пользу со счётом 25:18.

С подобным настроем стартовал и второй сет. Игроки Казани стремительно набирали очки. Однако именно со второго сета атмосфера стала меняться. Для «Белогорья» настал переломный момент, который повернул удачу к ним лицом и воодушевил. Игра стала ещё напряжённее из-за счёта, идущего нос-в-нос. Казанский «Зенит» стал больше защищаться. Два эйса подряд от Павла Тетюхина помогли вырваться вперёд, а Цзинъинь Чжан совершил завершающий удар сета. «Белогорье» выиграло партию со счётом 34:32.

Третий сет окончился счётом 25:21. Все игроки выкладывались на полную, заставляя трибуны поочерёдно восторженно кричать. Однако и здесь «Зениту» обойти «Белогорье» не удалось.

Завершающий сет прошёл с тем же счётом в пользу команды Белгорода. Самая эмоциональная часть. Гости площадки окончательно стали терять хватку, ошибались, но нельзя сказать, что играли они плохо. Матч был достойным и сильным. В этом сете особенно отличился либеро «Белогорья» — Роман Брагин, а счёт закрыл Георгий Заболотников. Казалось, что ещё громче болельщики с трибун кричать не могут, но по окончании игры радостные крики заставили стены содрогаться.

Журналистка Бел.Ру тоже осталась под огромным впечатлением от этого исторического матча. Вспомнилась былая симпатия к волейболу в более раннем возрасте. И, похоже, набирает новые обороты. Матч получился красивым и захватывающим.

Игра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в ТулеИгра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в Туле
Игра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в ТулеИгра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в Туле
Игра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в ТулеИгра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в Туле
Игра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в ТулеИгра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в Туле
Игра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в ТулеИгра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в Туле
Игра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в ТулеИгра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в Туле
Игра волейбольных команд "Белогорье" и "Казань-Зенит" в Туле
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Дорога домой

После игры болельщики дождались игроков у выхода из спортивного центра, чтобы поздравить лично, сделать памятные фото, взять автограф. Атмосфера этой встречи на самом деле ощущалась домашней, т. к. многие игроки видели знакомые лица, охотно общались с ними и проявляли интерес к «новоприбывшим». Все много шутили и обсуждали запомнившиеся моменты игры.

На обратном пути в Белгород автобус болельщиков был тихим. Сначала белгородцы поделились мыслями о том, что скучают по «домашним» играм, потом ещё раз поздравили друг друга с победой, а после практически все уснули. Уставшие, но счастливые.

Юлия, которая впервые поехала очно поприсутствовать на игре, рассказала, что восемнадцать лет ей исполнилось совсем недавно. Поэтому раньше за ходом матчей она смотрела по трансляции. Она также ждёт возвращения «Белогорья» домой.

Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"
Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"
Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"
Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"
Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"
Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"
Встреча с игроками ВК "Белогорье" после игры с "Казань-Зенит"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Читайте также:
Министр спорта, Пореченков, Хоркина: центр «Сирень» пышно открыли в Белгороде«Начнётся Золотой век России»: в Белгороде открылся Центр худ. гимнастики «Сирень»Казань брал: «Белогорье» одержало волевую победу над вечным соперником из Татарстана
Казань брал: «Белогорье» одержало волевую победу над вечным соперником из Татарстана
Узнать подробнее
#Город#Общество#Белгородская область#Спорт#Фоторепортаж#Вк белогорье#Казань#Тула#Зенит казань#Чемпионат России#Новости Белгорода#Эксклюзив#Суперлига#Волейбольная суперлига#Белгород#Татьяна Лукащева#Классический волейбол#Сергеq тетюхин#Хорошие новости
Подпишитесь
Куда пойти мэру Белгорода: где чаще бывал и где не бывал Демидов за год работы?
Сегодня, 15:48
Прокуратура проверит законность поступления денег на счета сотрудников Белгородстата
Сегодня, 14:00
Названы новые сроки поступления в Белгородскую область вакцин от кори и краснухи
Сегодня, 14:15
Теракты, усиление активности ДРГ: Совбез оценил ситуацию в белгородском приграничье
Сегодня, 10:46
Что случилось с Везёлкой в Белгороде после дождя? Отвечают экологи
Сегодня, 08:19