Главный тренер «Белогорья» отметил «шикарную» работу судей в матче с «Локомотивом»

Как сообщили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба, свою роль в неудачном итоге встречи сыграл спорный розыгрыш. Арбитр заявил о касании сетки со стороны «Локомотива», прозвучал свисток за секунду до падения мяча на площадку после удара белгородского игрока Станислава Маслиёва. На просмотре выяснилось, что сетка была задета мячом, а не игроком, но в итоге переигранный розыгрыш остался за «Локомотивом».