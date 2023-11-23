Главный тренер «Белогорья» отметил «шикарную» работу судей в матче с «Локомотивом»

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
Белгородские волейболисты уступили «Локомотиву». Матч состоялся 22 ноября в Новосибирске и завершился счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Белогорье» повело в счёте, пока у «Локомотива» были проблемы с подачей. Однако затем два сета выиграли «железнодорожники» — приём хозяев стал лучше. В четвёртой партии «львы» шли к выигрышу, но не смогли удержать счёт.
Как сообщили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба, свою роль в неудачном итоге встречи сыграл спорный розыгрыш. Арбитр заявил о касании сетки со стороны «Локомотива», прозвучал свисток за секунду до падения мяча на площадку после удара белгородского игрока Станислава Маслиёва. На просмотре выяснилось, что сетка была задета мячом, а не игроком, но в итоге переигранный розыгрыш остался за «Локомотивом».
Главный тренер «Белогорья» Александр Волков так прокомментировал судейскую работу.
Хотелось бы отметить «шикарную» работу судей, которые совершают, как мне кажется, преднамеренные ошибки против той команды, у которой, может быть, не так всё хорошо и гладко получается. Ещё помогают здесь, в Новосибирске. Раздают жёлтые карточки, свистят раньше времени. Очень много вопросов возникает к судейству вообще, в принципе, в суперлиге. Знаете, мы не просим помогать нам, но и мешать не надо! Давайте играть в волейбол!
Александр Волков
Самым результативным игроком у «Белогорья» по результатам встречи стал Павел Тетюхин, набравший 16 очков.
В следующий раз «львы» встретятся с «Зенитом». Матч состоится 29 ноября в Санкт-Петербурге.