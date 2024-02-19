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Published Сегодня, 10:10

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Волейбол

«Смяли соперника»: белгородские «львы» разгромили чемпиона Белоруссии

19 февраля 2024, 10:10
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Волейбол

«Белогорье» всухую обыграло белорусского «Шахтёра»

Игра состоялась в минувшее воскресенье в Туле. Первые два сета белгородцы играли уверенно и с большим отрывом, однако на третьем немного расслабились и начали делать ошибки. Но это не помешало «львам» одержать победу, сообщили в пресс-службе «Белогорья».

Вчера, 18 февраля, волейбольный клуб «Белогорье» сыграл с белорусским «Шахтёром» и одержал победу. Игра закончилась счётом 3:0 — 25:10, 25:18, 26:24.

Самым результативным игроком у белгородцев снова стал Мохамед Аль Хачдади — он заработал 14 очков. Чжан Цзинъинь набрал 12 очков, а Георгий Заболотников — девять.

Главный тренер «Шахтёра» Виктор Бекша отметил, что «львы» являются серьёзным противником и в первой же партии смогли показать «очень хороший волейбол». Вице-капитан «Белогорья» Валентин Кротков же считает, что первые две партии у «львов» получались хорошо, поэтому на третьей они чуть расслабились — тут и начались ошибки.

Думал, почему у «Шахтёра» не получаются игры с нами. Видимо, та игра, которую мы ведём, для них неудобная. Команды разные, у каждой свои фишки и сильные стороны. И вот с нашими они, похоже, не справляются. То, что мы видели с Новосибирском и «Зенитом» — это совсем другая команда, другие игры. Либо такой вариант: мы не позволяем им играть в такой волейбол, в какой им хочется, а с другими командами получается иначе.
Валентин Кротков
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