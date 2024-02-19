«Смяли соперника»: белгородские «львы» разгромили чемпиона Белоруссии

Главный тренер «Шахтёра» Виктор Бекша отметил, что «львы» являются серьёзным противником и в первой же партии смогли показать «очень хороший волейбол». Вице-капитан «Белогорья» Валентин Кротков же считает, что первые две партии у «львов» получались хорошо, поэтому на третьей они чуть расслабились — тут и начались ошибки.