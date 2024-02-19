«Смяли соперника»: белгородские «львы» разгромили чемпиона Белоруссии

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Вчера, 18 февраля, волейбольный клуб «Белогорье» сыграл с белорусским «Шахтёром» и одержал победу. Игра закончилась счётом 3:0 — 25:10, 25:18, 26:24.
Самым результативным игроком у белгородцев снова стал Мохамед Аль Хачдади — он заработал 14 очков. Чжан Цзинъинь набрал 12 очков, а Георгий Заболотников — девять.
Главный тренер «Шахтёра» Виктор Бекша отметил, что «львы» являются серьёзным противником и в первой же партии смогли показать «очень хороший волейбол». Вице-капитан «Белогорья» Валентин Кротков же считает, что первые две партии у «львов» получались хорошо, поэтому на третьей они чуть расслабились — тут и начались ошибки.
Думал, почему у «Шахтёра» не получаются игры с нами. Видимо, та игра, которую мы ведём, для них неудобная. Команды разные, у каждой свои фишки и сильные стороны. И вот с нашими они, похоже, не справляются. То, что мы видели с Новосибирском и «Зенитом» — это совсем другая команда, другие игры. Либо такой вариант: мы не позволяем им играть в такой волейбол, в какой им хочется, а с другими командами получается иначе.
Валентин Кротков