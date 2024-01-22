Белгородские «львы» продолжили победную серию в Нижневартовске

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Белгородские волейболисты встретились 21 января с нижневартовским ВК «Югра-Самотлор» на домашнем поле соперника. Первый сет закончился в пользу хозяев, однако «Белогорье» собралось и смогло одержать победу. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «львов» — 25:21, 17:25, 13:25, 21:25.
Самыми результативными игроками в этом матче стали Георгий Заболотников с 19 очками, Мохамед Аль Хачдади с 16 очками и Руслан Галимов — он принёс команде десять очков.
Доигровщик клуба «Белогорье» Павел Тетюхин отметил, что противник был сильным, но «львам» удалось взять вверх.
«Самотлор» всегда играет дома опасно, надо быть аккуратным. В первой партии у них всё получалось, они хорошо подавали. Команда хорошая, есть игроки, которые могут выстрелить. Во второй партии мы начали вести свою игру, вся команда включилась. Рад, что победили. Это нам нужно и по таблице, и эмоционально.
Павел Тетюхин
Следующая игра белгородцев состоится 28 января в Самаре: «львам» предстоит побороться за победу с ВК «Нова».