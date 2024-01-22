Белгородские «львы» продолжили победную серию в Нижневартовске

Белгородские волейболисты встретились 21 января с нижневартовским ВК «Югра-Самотлор» на домашнем поле соперника. Первый сет закончился в пользу хозяев, однако «Белогорье» собралось и смогло одержать победу. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «львов» — 25:21, 17:25, 13:25, 21:25.