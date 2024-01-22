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Published Сегодня, 07:23

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Георгий Заболотников во время игры

Белгородские «львы» продолжили победную серию в Нижневартовске

22 января 2024, 07:23
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Георгий Заболотников во время игры

«Белогорье» выиграло у ВК «Югра-Самотлор»

Игра состоялась на домашнем поле соперника белгородцев. Тем не менее «львы» смогли добыть победу у «Югры-Самотлора»: матч закончился со счётом 3:1. Подробности сообщили на официальном сайте волейбольного клуба «Белогорье».

Белгородские волейболисты встретились 21 января с нижневартовским ВК «Югра-Самотлор» на домашнем поле соперника. Первый сет закончился в пользу хозяев, однако «Белогорье» собралось и смогло одержать победу. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «львов» — 25:21, 17:25, 13:25, 21:25.

Самыми результативными игроками в этом матче стали Георгий Заболотников с 19 очками, Мохамед Аль Хачдади с 16 очками и Руслан Галимов — он принёс команде десять очков.

Доигровщик клуба «Белогорье» Павел Тетюхин отметил, что противник был сильным, но «львам» удалось взять вверх.

«Самотлор» всегда играет дома опасно, надо быть аккуратным. В первой партии у них всё получалось, они хорошо подавали. Команда хорошая, есть игроки, которые могут выстрелить. Во второй партии мы начали вести свою игру, вся команда включилась. Рад, что победили. Это нам нужно и по таблице, и эмоционально.
Павел Тетюхин

Отметим, что эта игра стала третьей победной у волейбольного клуба «Белогорье». 15 января «львы» всухую обыграли «Газпром-Югру» в Сургуте, а 17 января победили оренбургский «Нефтяник». Обе игры закончились со счётом 3:0.

Следующая игра белгородцев состоится 28 января в Самаре: «львам» предстоит побороться за победу с ВК «Нова».

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#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Победа#Югра-самотлор#Белгород#Александра Склярова
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