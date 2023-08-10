Понравившуюся некоторым белгородцам площадку для пляжного волейбола в Орле вернули

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
На площади Ленина в Орле вновь поставили волейбольную площадку. Сделано это ради проведения одного из этапов чемпионата России по пляжному волейболу. В этот раз корт немного поменял своё положение — его сместили в сторону памятника Ленину ради удобства зрителей, сообщает издание.
Этап открытого чемпионата России по пляжному волейболу стартовал 9 августа. Соревнования продлятся до 12 августа. Сами игры начались сегодня, 10 августа. В чемпионате задействуют четыре постоянных корта на стадионе имени Ленина в Орле.
Ранее сообщалось, что волейбольную площадку в центре Орла демонтируют на время празднования Дня города, а восстановят обратно — 8 августа. Однако доступ к ней получат лишь участники этапа чемпионата России.