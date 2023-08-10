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В Орле проходит этап чемпионата России по пляжному волейболу

Понравившуюся некоторым белгородцам площадку для пляжного волейбола в Орле вернули

10 августа 2023, 13:31
Фото: oreloblsovet.ru

В Орле проходит этап чемпионата России по пляжному волейболу

На главной площади города уже смонтировали волейбольную площадку. Само спортивное событие пройдёт с 9 по 12 августа. Об этом сообщает издание «Орелtimes».

На площади Ленина в Орле вновь поставили волейбольную площадку. Сделано это ради проведения одного из этапов чемпионата России по пляжному волейболу. В этот раз корт немного поменял своё положение — его сместили в сторону памятника Ленину ради удобства зрителей, сообщает издание.

Этап открытого чемпионата России по пляжному волейболу стартовал 9 августа. Соревнования продлятся до 12 августа. Сами игры начались сегодня, 10 августа. В чемпионате задействуют четыре постоянных корта на стадионе имени Ленина в Орле.

Ранее сообщалось, что волейбольную площадку в центре Орла демонтируют на время празднования Дня города, а восстановят обратно — 8 августа. Однако доступ к ней получат лишь участники этапа чемпионата России.

Волейбольную площадку в Орле, которой вдохновлялись некоторые белгородцы, уберут
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#Таисия Некрасова#Орёл#Волейбол#Пляжный волейбол#Чемпионат России#Спорт#Орловская область
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