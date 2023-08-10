Понравившуюся некоторым белгородцам площадку для пляжного волейбола в Орле вернули

На площади Ленина в Орле вновь поставили волейбольную площадку. Сделано это ради проведения одного из этапов чемпионата России по пляжному волейболу. В этот раз корт немного поменял своё положение — его сместили в сторону памятника Ленину ради удобства зрителей, сообщает издание.