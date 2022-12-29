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«Белогорье» обыграло нижегородский АСК в чемпионате России по волейболу

Сегодня, 08:40
Фото: belogorievolley.ru
Встреча закончилась победой гостей из Белгорода со счётом 3:1. «Львы» занимают седьмое место в турнирной таблице. Результаты матча белгородская команда опубликовала в своей группе во «ВКонтакте».
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Матч

Белгородские волейболисты 28 декабря в Нижнем Новгороде обыграли местный АСК в матче чемпионата России по волейболу. Встреча закончилась счётом 3:1 в пользу гостей.

Теперь ВК «Белогорье» находится на седьмом месте в турнирной таблице. Нижегородцы — на 12-й строчке.

В первой партии сначала вели «львы», но нижегородцы в итоге забрали преимущество. Второй сет начался с равной борьбы, но затем белгородцы победили. Остальные партии «львы» тоже взяли.

Лучшим бомбардиром стал Мохаммед Аль Хачдади. Спортсмен набрал 28 очков.

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#Наталья Корявых#Спорт#Матч#Белгородская область#Нижний новгород#Мухаммед Аль Хачдади#Вк белогорье#Волейбол#Чемпионат России
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