«Белогорье» обыграло нижегородский АСК в чемпионате России по волейболу

Белгородские волейболисты 28 декабря в Нижнем Новгороде обыграли местный АСК в матче чемпионата России по волейболу. Встреча закончилась счётом 3:1 в пользу гостей.
Теперь ВК «Белогорье» находится на седьмом месте в турнирной таблице. Нижегородцы — на 12-й строчке.
В первой партии сначала вели «львы», но нижегородцы в итоге забрали преимущество. Второй сет начался с равной борьбы, но затем белгородцы победили. Остальные партии «львы» тоже взяли.
Лучшим бомбардиром стал Мохаммед Аль Хачдади. Спортсмен набрал 28 очков.