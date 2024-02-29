Сухая победа: белгородские «львы» выиграли 11-й матч подряд

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Белгородские волейболисты сыграли в Туле с «Факелом» из Нового Уренгоя и одержали 11-ю победу подряд в PARI Суперлиге. Это позволило белгородцам побороться за место в первой четвёрке.
«Факел» весь матч играл практически наравне с белгородцами. Противнику не хватило совсем немного баллов, чтобы опередить «львов» и заработать себе очки. Тем не менее победу одержали белгородские волейболисты: счёт составил 3:0 (25:23, 25:21, 25:14).
Самым результативным игроком среди «львов» вновь стал Мохамед Аль Хачдади — он заработал 16 очков. Павел Тетюхин набрал 12 очков, из которых шесть взял на блоке, установив личный рекорд. Ещё девять очков заработал Сергей Червяков.
Тяжёлая, но очень важная для нас победа. У нас продолжается выигрышная серия. Самым главным было перезагрузиться после очередной трудной игры, в которой мы сыграли пять партий в Сосновом Бору, и за короткое время восстановиться, дать эмоции и показать хороший волейбол. С чем, собственно, мы и справились.
Сергей Червяков, блокирующий
«Львы» побеждают в матчах с января: тогда они обыграли «Газпром-Югру» в Сургуте. Позже стало известно, что Всероссийская федерация волейбола включила в состав символической сборной 25-го тура мужской Суперлиги по волейболу доигровщика ВК «Белогорье» Павла Тетюхина.