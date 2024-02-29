Сухая победа: белгородские «львы» выиграли 11-й матч подряд

«Факел» весь матч играл практически наравне с белгородцами. Противнику не хватило совсем немного баллов, чтобы опередить «львов» и заработать себе очки. Тем не менее победу одержали белгородские волейболисты: счёт составил 3:0 (25:23, 25:21, 25:14).