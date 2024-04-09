Кто пройдёт в финал? Белгородские «львы» поборются за победу с московским «Динамо»

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
10 и 12 апреля белгородские «львы» встретятся на поле с московским «Динамо». Команды поборются за место в финале Суперлиги.
Изначально «Белогорье» должно было сыграть с новосибирским «Локомотивом». Однако в итоге клуб сдвинулся в рейтинге, и соперником белгородцев стал ВК «Динамо» из Москвы.
Первые два матча, 10 и 12 апреля, пройдут в Туле — на домашнем поле белгородцев. Заключительная игра состоится 15 апреля в Москве.
Полуфинальная серия идёт до трёх побед. В случае если понадобится четвёртая игра, её проведут в Москве 17 апреля, а пятую — в Туле 20 апреля.
Отметим, что «Белогорье» на протяжении пяти лет не могло обыграть москвичей, но в феврале этого года взяло долгожданный реванш.
Схватку белгородцев и москвичей можно будет увидеть по телевизору. Первую игру 10 апреля в 19:00 покажут «Матч! Арена» и «ТВ Старт Триумф», вторую — 12 апреля в 19:00 на «Матч! Страна», «Матч! Игра» и «Матч! Планета».