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Кадр с матча

Кто пройдёт в финал? Белгородские «львы» поборются за победу с московским «Динамо»

9 апреля 2024, 14:24
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Кадр с матча

Соперником «Белогорья» в Суперлиге станет московское «Динамо»

10, 12 и 15 апреля волейбольный клуб «Белогорье» встретится с московским «Динамо». Предстоящие игры позволят определить тех, кто пройдёт в финал Суперлиги. Подробности сообщили на официальном сайте ВК «Белогорье».

10 и 12 апреля белгородские «львы» встретятся на поле с московским «Динамо». Команды поборются за место в финале Суперлиги.

Изначально «Белогорье» должно было сыграть с новосибирским «Локомотивом». Однако в итоге клуб сдвинулся в рейтинге, и соперником белгородцев стал ВК «Динамо» из Москвы.

Первые два матча, 10 и 12 апреля, пройдут в Туле — на домашнем поле белгородцев. Заключительная игра состоится 15 апреля в Москве.

Полуфинальная серия идёт до трёх побед. В случае если понадобится четвёртая игра, её проведут в Москве 17 апреля, а пятую — в Туле 20 апреля.

Отметим, что «Белогорье» на протяжении пяти лет не могло обыграть москвичей, но в феврале этого года взяло долгожданный реванш.

Схватку белгородцев и москвичей можно будет увидеть по телевизору. Первую игру 10 апреля в 19:00 покажут «Матч! Арена» и «ТВ Старт Триумф», вторую — 12 апреля в 19:00 на «Матч! Страна», «Матч! Игра» и «Матч! Планета».

«Это часть игры»: белгородские «львы» поставили под угрозу своё место среди лидеров
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