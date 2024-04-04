«Это часть игры»: белгородские «львы» поставили под угрозу своё место среди лидеров

В числе результативных игроков остались те же лица: Мохамед Аль Хачдади за пять сетов заработал для команды 27 очков, Цзинъинь Чжан — 17 очков, Павел Тетюхин — 16 очков. При этом результативные игроки противника набрали от 21 до 12 очков.