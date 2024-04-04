«Это часть игры»: белгородские «львы» поставили под угрозу своё место среди лидеров

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Белгородские «львы» проиграли кемеровскому «Кузбассу». Счёт составил 3:2 в пользу соперника — 22:25, 25:22, 25:23, 14:25, 18:16.
Из-за поражения «Белогорье» сравняло счёт в четвертьфинале с «Кузбассом» до 1:1. Решающий матч, который определит претендента на медали чемпионата, состоится в Туле уже 6 апреля.
В числе результативных игроков остались те же лица: Мохамед Аль Хачдади за пять сетов заработал для команды 27 очков, Цзинъинь Чжан — 17 очков, Павел Тетюхин — 16 очков. При этом результативные игроки противника набрали от 21 до 12 очков.
Несмотря на победу, главный тренер и капитан «Белогорья» не отчаиваются и уже готовятся к решающему матчу, который пройдёт на их домашнем поле.
Сегодня была хорошая по качеству игра с двух сторон. Где-то в конце сами не дожали. В принципе, игра шла под нашим контролем. Но это для нас опыт на будущее. «Кузбасс» хорошо сыграл, выздоровели игроки. Ничего другого не ожидали. Продолжение серии будет в Туле, там мы себя чувствуем более уверенно, «Кузбасс» — менее уверенно. Ничего страшного не произошло. Как я и говорил после первой игры, никакой эйфории не было. И упадка сил после второй не будет. Это часть игры, часть волейбола. Так что готовимся дальше.
Павел Тетюхин, капитан «Белогорья»
Напомним, что 31 марта между «Белогорьем» и «Кузбассом» состоялась первая игра, которая закончилась победой первых.