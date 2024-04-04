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Кадр из матча

«Это часть игры»: белгородские «львы» поставили под угрозу своё место среди лидеров

4 апреля 2024, 07:00
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Кадр из матча

«Кузбасс» прервал победную серию «Белогорья»

Второй матч между «Белогорьем» и «Кузбассом» закончился поражением первой команды, хотя мартовский матч принёс «львам» победу. Через несколько дней состоится третья — решающая — игра, которая определит лидеров чемпионата. Подробности сообщили на официальном сайте ВК «Белогорье».

Белгородские «львы» проиграли кемеровскому «Кузбассу». Счёт составил 3:2 в пользу соперника — 22:25, 25:22, 25:23, 14:25, 18:16.

Из-за поражения «Белогорье» сравняло счёт в четвертьфинале с «Кузбассом» до 1:1. Решающий матч, который определит претендента на медали чемпионата, состоится в Туле уже 6 апреля.

В числе результативных игроков остались те же лица: Мохамед Аль Хачдади за пять сетов заработал для команды 27 очков, Цзинъинь Чжан — 17 очков, Павел Тетюхин — 16 очков. При этом результативные игроки противника набрали от 21 до 12 очков.

Несмотря на победу, главный тренер и капитан «Белогорья» не отчаиваются и уже готовятся к решающему матчу, который пройдёт на их домашнем поле.

Сегодня была хорошая по качеству игра с двух сторон. Где-то в конце сами не дожали. В принципе, игра шла под нашим контролем. Но это для нас опыт на будущее. «Кузбасс» хорошо сыграл, выздоровели игроки. Ничего другого не ожидали. Продолжение серии будет в Туле, там мы себя чувствуем более уверенно, «Кузбасс» — менее уверенно. Ничего страшного не произошло. Как я и говорил после первой игры, никакой эйфории не было. И упадка сил после второй не будет. Это часть игры, часть волейбола. Так что готовимся дальше.
Павел Тетюхин, капитан «Белогорья»

Напомним, что 31 марта между «Белогорьем» и «Кузбассом» состоялась первая игра, которая закончилась победой первых.

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