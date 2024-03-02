Белгородскую область снова обстреливали, а в Белгороде ставили новые укрытия

О том, что конструкции появятся в разных частях города на оперсовещании ранее говорил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона поручил проработать вопрос с установкой укрытий там, где весной и летом будут гулять люди. Сначала модульные укрытия должны установить в парках, а следующие на очереди — пляжи. Одна такая конструкция обойдётся в 300 тыс. рублей. Главам муниципалитетов рекомендовали брать деньги на эти цели из бюджетного фонда.