Белгородскую область снова обстреливали, а в Белгороде ставили новые укрытия

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородская область 2 марта вновь подверглась атакам ВСУ несколько раз. Также над территорией региона работала система ПВО.
Сегодня днём противник ударил по Щетиновке в Белгородском районе. ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на окраине села. Пострадавших в результате атаки нет, однако повреждения получила линия электропередачи. Временно без света оставались абоненты двух населённых пунктов — Щетиновки и Чайки. Оперативные и аварийные службы работали на месте.
Следующий обстрел произошёл в селе Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Населённый пункт обстреляли из миномётов. Различные повреждения выявили в шести домах и двух автомобилях. В результате обстрела пострадавших нет. На месте происшествия также находились оперативные службы.
Вскоре удару украинских войск подверглось село Богун-Городок в Борисовском районе. Повреждена линия газоснабжения. Аварийные службы собирались приступить к ликвидации последствий атаки после согласования с Минобороны.
Кроме того, над Белгородским районом сработала система ПВО. Беспилотник самолётного типа сбили над селом Новая Деревня. По предварительным данным, обошлось без последствий.
В Белгороде начали устанавливать первые модульные укрытия, которые должны появиться в парковых зонах и местах отдыха. Один из модулей 2 марта привезли на улицу 50-летия Белгородской области — на белгородский Арбат.
О том, что конструкции появятся в разных частях города на оперсовещании ранее говорил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона поручил проработать вопрос с установкой укрытий там, где весной и летом будут гулять люди. Сначала модульные укрытия должны установить в парках, а следующие на очереди — пляжи. Одна такая конструкция обойдётся в 300 тыс. рублей. Главам муниципалитетов рекомендовали брать деньги на эти цели из бюджетного фонда.
Также напомним, что модульные укрытия должны появиться и у некоторых школ. Установить их требуется до 20 марта. Как объяснял Гладков, родители остаются перед школами на улице, а там укрытия отсутствуют. Около детских садов модули ставить не планируют.
Белгородцев смутил выбор цветов для решётки люка — его покрасили в жёлтый и голубой. Приславший снимок белгородец поинтересовался, сделано ли это специально. Также он добавил, что решётку около остановки в Дубовом покрасили совсем недавно.
В комментариях в Сети белгородцы по-разному реагируют на ситуацию. Как отметила одна из местных жительниц, просто так люк можно было выкрасить в однотонный цвет, поэтому она уверена, что это умысел. Многие другие комментаторы посоветовали людям быть спокойнее и напомнили, что иногда цвета — это просто цвета.
Напомним, ранее белгородцы «воевали» с хозяином дома из-за жёлто-синей крыши. Мужчине пришлось её перекрасить.