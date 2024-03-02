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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Над Новой Деревней под Белгородом сбили беспилотник

Над Белгородским районом сработала ПВО: сбит беспилотник ВСУ

2 марта 2024, 13:27

Над Новой Деревней под Белгородом сбили беспилотник

Летательный аппарат самолётного типа сбили над Новой Деревней. По предварительным данным, обошлось без последствий, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа над селом Новая Деревня.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Пока оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Добавим, что около 16:00 жители Белгорода и района слышали громкие звуки. Вероятно, это связано с работой ПВО.

Ранее ВСУ трижды атаковали Белгородскую область. Под обстрел попало село Богун-Городок в Борисовском районе. Без пострадавших. Повредило линию газоснабжения. До этого удар пришёлся на Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Повреждены шесть домов и два авто. Также под огнём была Щетиновка. ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника. Повреждения получила ЛЭП.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков
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