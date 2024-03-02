Над Белгородским районом сработала ПВО: сбит беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Над Белгородским районом сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа над селом Новая Деревня.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Пока оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Добавим, что около 16:00 жители Белгорода и района слышали громкие звуки. Вероятно, это связано с работой ПВО.
Ранее ВСУ трижды атаковали Белгородскую область. Под обстрел попало село Богун-Городок в Борисовском районе. Без пострадавших. Повредило линию газоснабжения. До этого удар пришёлся на Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Повреждены шесть домов и два авто. Также под огнём была Щетиновка. ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника. Повреждения получила ЛЭП.