Над Белгородским районом сработала ПВО: сбит беспилотник ВСУ

Ранее ВСУ трижды атаковали Белгородскую область. Под обстрел попало село Богун-Городок в Борисовском районе. Без пострадавших. Повредило линию газоснабжения. До этого удар пришёлся на Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Повреждены шесть домов и два авто. Также под огнём была Щетиновка. ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника. Повреждения получила ЛЭП.