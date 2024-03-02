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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

В белгородском приграничье ВСУ атаковали село Богун-Городок

Третий раз за день: ВСУ обстреляли белгородское приграничье

2 марта 2024, 10:35
Фото: 1MI

В белгородском приграничье ВСУ атаковали село Богун-Городок

Противник ударил по селу Богун-Городок в Борисовском районе. Жители не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Третий раз за день ВСУ наносят удары по белгородскому приграничье. Днём 2 марта под огонь попало село Богун-Городок в Борисовском районе. В результате обстрела пострадавших нет. Повреждена линия газоснабжения.

«Есть повреждение линии газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Ранее противник нанёс удар по Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге. Сообщалось о выявленных разрушениях: различные повреждения зафиксировали в шести домах и двух автомобилях.

Также сегодня ВСУ атаковали Щетиновку в Белгородском районе. Беспилотник сбросил взрывное устройство. Повреждена линия электропередачи.

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#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ
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