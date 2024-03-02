Третий раз за день: ВСУ обстреляли белгородское приграничье

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Третий раз за день ВСУ наносят удары по белгородскому приграничье. Днём 2 марта под огонь попало село Богун-Городок в Борисовском районе. В результате обстрела пострадавших нет. Повреждена линия газоснабжения.
«Есть повреждение линии газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Ранее противник нанёс удар по Новой Таволжанке в Шебекинском горокруге. Сообщалось о выявленных разрушениях: различные повреждения зафиксировали в шести домах и двух автомобилях.
Также сегодня ВСУ атаковали Щетиновку в Белгородском районе. Беспилотник сбросил взрывное устройство. Повреждена линия электропередачи.